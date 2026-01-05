Rodríguezová obrátila. Po Trumpových hrozbách dalšími údery požaduje spolupráci s USA

Americký prezident Donald Trump oznámil po sobotní vojenské operaci zásadní změnu v latinskoamerické politice, když prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu fakticky řídit. Současně varoval zbývající představitele tamní vlády, že pokud nebudou plně spolupracovat na jeho plánech pro nápravu země, může následovat další vojenský úder. Trumpovy kroky přicházejí v reakci na dlouhodobou krizi a jsou prezentovány jako snaha o nastolení nového řádu.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguez, která byla jmenována úřadující hlavou státu, na tyto hrozby reagovala nečekaně smířlivým tónem. Na sociální síti Instagram zveřejnila vzkaz, ve kterém vyjádřila naději na vybudování vzájemně uctivých vztahů s novou americkou administrativou. Pozvala zástupce USA ke spolupráci na agendě, která by se zaměřila na společný rozvoj v mezích mezinárodního práva.
Tento postoj představuje dramatický obrat oproti jejím dřívějším televizním projevům, kde americké počínání označovala za zvěrstvo porušující veškeré světové normy. Ještě nedávno nazývala Trumpovu vládu extremisty a trvala na tom, že jediným legitimním vůdcem země zůstává zadržený Nicolás Maduro. Změna rétoriky může být důsledkem přímého nátlaku z Washingtonu, který vyžaduje okamžitou podřízenost.
Donald Trump totiž veřejně varoval, že pokud se Rodríguez nepodřídí jeho požadavkům, zaplatí za to velmi vysokou cenu. Naznačil dokonce, že následky pro ni mohou být ještě drsnější než ty, které potkaly samotného Madura. Bílý dům dává jasně najevo, že nehodlá tolerovat žádný odpor a očekává bezvýhradné splnění všech svých podmínek.
Zatímco se v Caracasu formuje nová mocenská struktura, Nicolás Maduro se nachází v detekčním centru v New Yorku. Před federálním soudem se má zodpovídat z obvinění z drogového terorismu a spiknutí, která proti němu byla vznesena již před několika lety. Americká strana celou akci prezentuje jako legální misi k prosazení práva, zatímco Madurovi spojenci mluví o sprostém únosu.
Vojenská operace zanechala v regionu hluboké stopy a vyžádala si řadu obětí z řad vojáků i civilistů. Podle venezuelského ministra obrany byla při útoku chladnokrevně zlikvidována velká část prezidentské ochranky. Mezinárodní společenství na události reaguje rozpačitě, přičemž země jako Brazílie nebo Mexiko varují před nebezpečným precedentem pro regionální bezpečnost.
Zatímco Evropská unie volá po zdrženlivosti a obnově demokracie, Trump nastínil jiné priority pro budoucnost Venezuely. Místo okamžitých voleb chce spolupracovat se zbývajícími úředníky na potírání obchodu s drogami a kompletní reformě ropného průmyslu. Zdůraznil, že americké těžařské společnosti musí získat neomezený přístup k obrovským ropným rezervám, které se v zemi nacházejí.
Napětí v ulicích Caracasu mezitím roste, protože Madurovi příznivci požadují jeho okamžité propuštění a návrat k moci. Syn svrženého prezidenta vyzval lid k masovým protestům a prohlásil, že jejich odhodlání je nyní silnější než kdy dříve.
