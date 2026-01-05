Rodríguezová obrátila. Po Trumpových hrozbách dalšími údery požaduje spolupráci s USA

Libor Novák

5. ledna 2026 8:25

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez Foto: Volné dílo

Americký prezident Donald Trump oznámil po sobotní vojenské operaci zásadní změnu v latinskoamerické politice, když prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu fakticky řídit. Současně varoval zbývající představitele tamní vlády, že pokud nebudou plně spolupracovat na jeho plánech pro nápravu země, může následovat další vojenský úder. Trumpovy kroky přicházejí v reakci na dlouhodobou krizi a jsou prezentovány jako snaha o nastolení nového řádu.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguez, která byla jmenována úřadující hlavou státu, na tyto hrozby reagovala nečekaně smířlivým tónem. Na sociální síti Instagram zveřejnila vzkaz, ve kterém vyjádřila naději na vybudování vzájemně uctivých vztahů s novou americkou administrativou. Pozvala zástupce USA ke spolupráci na agendě, která by se zaměřila na společný rozvoj v mezích mezinárodního práva.

Tento postoj představuje dramatický obrat oproti jejím dřívějším televizním projevům, kde americké počínání označovala za zvěrstvo porušující veškeré světové normy. Ještě nedávno nazývala Trumpovu vládu extremisty a trvala na tom, že jediným legitimním vůdcem země zůstává zadržený Nicolás Maduro. Změna rétoriky může být důsledkem přímého nátlaku z Washingtonu, který vyžaduje okamžitou podřízenost.

Donald Trump totiž veřejně varoval, že pokud se Rodríguez nepodřídí jeho požadavkům, zaplatí za to velmi vysokou cenu. Naznačil dokonce, že následky pro ni mohou být ještě drsnější než ty, které potkaly samotného Madura. Bílý dům dává jasně najevo, že nehodlá tolerovat žádný odpor a očekává bezvýhradné splnění všech svých podmínek.

Zatímco se v Caracasu formuje nová mocenská struktura, Nicolás Maduro se nachází v detekčním centru v New Yorku. Před federálním soudem se má zodpovídat z obvinění z drogového terorismu a spiknutí, která proti němu byla vznesena již před několika lety. Americká strana celou akci prezentuje jako legální misi k prosazení práva, zatímco Madurovi spojenci mluví o sprostém únosu.

Vojenská operace zanechala v regionu hluboké stopy a vyžádala si řadu obětí z řad vojáků i civilistů. Podle venezuelského ministra obrany byla při útoku chladnokrevně zlikvidována velká část prezidentské ochranky. Mezinárodní společenství na události reaguje rozpačitě, přičemž země jako Brazílie nebo Mexiko varují před nebezpečným precedentem pro regionální bezpečnost.

Zatímco Evropská unie volá po zdrženlivosti a obnově demokracie, Trump nastínil jiné priority pro budoucnost Venezuely. Místo okamžitých voleb chce spolupracovat se zbývajícími úředníky na potírání obchodu s drogami a kompletní reformě ropného průmyslu. Zdůraznil, že americké těžařské společnosti musí získat neomezený přístup k obrovským ropným rezervám, které se v zemi nacházejí.

Napětí v ulicích Caracasu mezitím roste, protože Madurovi příznivci požadují jeho okamžité propuštění a návrat k moci. Syn svrženého prezidenta vyzval lid k masovým protestům a prohlásil, že jejich odhodlání je nyní silnější než kdy dříve.  

včera

Maduro stane před soudem už v pondělí. Dopadnete hůř než on, varoval Trump novou prezidentku

Související

Více souvisejících

Delcy Rodríguezová (Venezuela)

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Delcy Rodríguez

Rodríguezová obrátila. Po Trumpových hrozbách dalšími údery požaduje spolupráci s USA

Americký prezident Donald Trump oznámil po sobotní vojenské operaci zásadní změnu v latinskoamerické politice, když prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu fakticky řídit. Současně varoval zbývající představitele tamní vlády, že pokud nebudou plně spolupracovat na jeho plánech pro nápravu země, může následovat další vojenský úder. Trumpovy kroky přicházejí v reakci na dlouhodobou krizi a jsou prezentovány jako snaha o nastolení nového řádu.

před 2 hodinami

včera

Maduro, Nicolas

Maduro stane před soudem už v pondělí. Dopadnete hůř než on, varoval Trump novou prezidentku

Venezuelská krize se přesouvá z bojiště přímo do soudních síní. Podle informací stanice CBS News mají sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores stanout již toto pondělí před federálním soudem na Manhattanu. Mluvčí soudu potvrdil, že slyšení je naplánováno na poledne místního času. Tento krok následuje poté, co byli oba zadrženi během bleskové operace amerických speciálních jednotek v Caracasu.

včera

včera

Venezuela, ilustrační foto

Ulice Venezuely ztichly. Lidé se odvažují jen na nákupy, bojí se chaosu a rabování

Venezuela prochází dramatickým zvratem. Po dvanácti letech u moci byl v noci na sobotu 3. ledna 2026 dopaden a odvezen ze země prezident Nicolás Maduro. Operace amerických speciálních jednotek Delta Force, která si podle odhadů vyžádala nejméně 40 obětí, zanechala zemi v šoku a nejistotě. Ulice hlavního města Caracasu jsou v neděli 4. ledna nezvykle tiché, slyšet je jen zpěv ptáků a lidé se ven odvažují jen kvůli nákupu nejnutnějších zásob.

včera

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Operace USA ve Venezuele změní svět. Odstartuje dominový efekt

Vojenská operace Spojených států ve Venezuele, která vyvrcholila dopadením Nicoláse Madura, představuje zásadní zlom v moderní geopolitice. Podle analýzy prestižního magazínu Politico může tento krok spustit řetězovou reakci, která změní rovnováhu sil nejen v Latinské Americe, ale v globálním měřítku. Experti se shodují, že svět se právě ocitl v éře takzvané „Trumpovy doktríny“, která upřednostňuje přímou sílu a kontrolu nad surovinami před mezinárodním právem.

včera

Těžba ropy

USA přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Co to ve skutečnosti znamená?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Spojené státy přebírají kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami. Tento krok, který následuje po bleskovém dopadení Nicoláse Madura, má za cíl otevřít cestu obřím americkým korporacím k miliardovým investicím. Plánem je kompletní rekonstrukce tamního ropného průmyslu, který je po letech socialistického hospodaření v katastrofálním stavu.

včera

Prezident Trump

Zajme Rusko Zelenského nebo Čína vůdce Tchaj-wanu? Trumpovi kritici po odstranění Madura důrazně varují

Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.

včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Babiš prezidentovi navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, potvrdil Havlíček

Vztahy uvnitř nové vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se vyostřují. Přestože prezident Petr Pavel dal jasně najevo, že Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí jmenovat nechce, Andrej Babiš na jeho nominaci trvá. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka je toto rozhodnutí stále aktuální a premiér ho hodlá hlavě státu oficiálně předložit. Uvedl to v pořadu Otázky Václava Moravce.

včera

včera

Maduro, Nicolas

Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.

včera

Test severokorejské rakety

Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket

Severní Korea v neděli ráno odpálila několik balistických raket směrem do moře. K provokaci došlo jen několik hodin předtím, než jihokorejský prezident Lee Jae Myung odletěl na plánovanou návštěvu Číny. Soul i Tokio útok ostře odsoudily jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožení stability v celém regionu.

včera

včera

Donald Trump

USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí

Americký prezident Donald Trump svým bleskovým zásahem proti Nicolási Madurovi rozehrál hru s vysokými sázkami, která však v mnohých vyvolává noční můry z dřívějších katastrofálních pokusů o změnu režimů. Zatímco miliony Američanů se první sobotu roku 2026 probudily s otázkou, zda jsou jejich synové a dcery ve válce, Trumpův krok již stihl otřást základy americké globální moci i zbytky ústavních omezení prezidentských pravomocí.

včera

Maduro, Nicolas

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.

včera

Počasí

Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus

Čeští meteorologové se rozhodli reagovat na tvrzení v některých médiích, že příští týden může přinést výraznou sněhovou nadílku či ledovku. Druhý jev se zdá být zcela vyloučen. Ani se sněhovými srážkami to ale moc nadějně nevypadá. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

3. ledna 2026 21:53

3. ledna 2026 21:01

Fotbal, ilustrační fotografie.

Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce

Jedna z největších brazilských fotbalových legend Roberto Carlos je podle španělských médií po neplánované akutní operaci srdce. Jak totiž média uvádějí, bývalý obránce Realu Madrid a brazilský reprezentant ji musel podstoupit během své dovolené v Brazílii, kde navštívil nemocnici v Sao Paulu původně kvůli vyšetření nohy. Právě v ní měli lékaři zjistit krevní sraženinu a v návaznosti na to i to, že srdce nepracuje tak, jak by mělo.

3. ledna 2026 19:56

Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Městská hromadná doprava v hlavním městě bude až do konce února jezdit v prodloužených intervalech. Oznámila to Pražská integrovaná doprava (PID), přestože někteří cestující dali najevo svou nevoli. Dopravce tvrdí, že poptávka v úvodních měsících roku není taková. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy