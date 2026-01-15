Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily

Americký prezident Donald Trump sice nezachází do podrobností, ale říká, že ve Venezuele dochází po svržení jejího prezidenta Nicolase Madura k ohromnému pokroku. S nynějším vedením jihoamerického státu podle svých slov diskutoval o ropě či nerostných surovinách.
Trump na sociální síti Truth Social informoval, že si ve čtvrtek telefonoval s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou. "Děláme ohromný pokrok, pomáháme Venezuele se stabilizovat a vzpamatovat," napsal.
Podle amerického prezidenta se diskutovalo o ropě, nerostných surovinách, obchodu a národní bezpečnosti. "Tohle spojenectví mezi Spojenými státy americkými a Venezuelou bude velkolepé. Venezuela se brzy opět stane velkou a prosperující, možná víc než kdy dřív," dodal Trump.
Američané se během prvního lednového víkendu víkendu v rámci operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem. Nejvyšší politickou funkci v jihoamerické zemi tak momentálně zastává již zmíněná Rodríguezová.
Trump sice od Madurova únosu opakovaně tvrdí, že se ve Venezuele již mění věci k lepším, ale například se slíbenými investicemi do tamního ropného průmyslu to zatím nevypadá moc pozitivně.
Šéf Bílého domu totiž narazil u zástupců amerických ropných společností, které v uplynulých dnech na setkání požádal o investice ve Venezuele za nejméně sto miliard dolarů. Šéfové firem připustili, že jihoamerická země představuje zajímavou podnikatelskou příležitost, ale podotkli, že jsou nutné zásadní změny, aby se jednalo o opravdu atraktivní investici.
"Dvakrát nám tam zabavili majetek, takže si dokážete představit, že další návrat by vyžadoval poměrně významné změny oproti tomu, co jsme v minulosti viděli a jaký je současný stav," řekl šéf Exxonu Darren Woods podle BBC. "Dnes se tam nedá investovat," zdůraznil.
Související
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
Donald Trump , Delcy Rodríguezová (Venezuela) , Venezuela
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 12 minutami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 53 minutami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 1 hodinou
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 3 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
včera
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
včera
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
včera
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
včera
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
včera
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
včera
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
včera
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
včera
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
včera
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
včera
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
Podle slavného výroku Ernesta Hemingwaye člověk bankrotuje dvěma způsoby: nejdříve postupně a pak najednou. Mnozí odpůrci íránského teokratického systému doufali, že současné masové nepokojí znamenají právě onu druhou, náhlou fázi konce. Dosavadní vývoj však naznačuje, že pokud režim skutečně směřuje k zániku, nachází se stále v procesu postupného a vleklého úpadku. Poslední týdny sice představují pro Teherán jednu z největších krizí za desítky let, ale jeho mocenské struktury zatím vykazují značnou odolnost.
Zdroj: Libor Novák