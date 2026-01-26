Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová

Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v neděli v ostrém projevu prohlásila, že má „dost“ příkazů přicházejících z Washingtonu. Její vyjádření přichází v době, kdy se snaží sjednotit politicky roztříštěnou zemi po dramatickém lednovém zásahu amerických sil, při kterém byl zadržen dosavadní vůdce Nicolás Maduro. Rodríguezová, kterou Spojené státy původně podpořily jako dočasnou hlavu státu, se nyní ocitá v komplikované situaci, kdy musí balancovat mezi požadavky Bílého domu a loajalitou domácích politických frakcí.
Napětí mezi Caracasem a Washingtonem vyvrcholilo kvůli sérii ultimát, kterými americká administrativa podmiňuje svou další podporu. Spojené státy mimo jiné požadují, aby Venezuela okamžitě obnovila těžbu ropy pod taktovkou amerických firem a zcela přerušila své dosavadní vazby na Rusko, Čínu, Írán a Kubu. Právě tento tlak vyvolal u Rodríguezové odpor, který veřejně demonstrovala během setkání s dělníky v ropném středisku Puerto La Cruz.
Ve svém projevu, který přenášela státní televize, Rodríguezová zdůraznila, že venezuelská politika musí své vnitřní konflikty a rozdíly řešit autonomně. Uvedla, že republika již zaplatila příliš vysokou cenu za konfrontaci s extremismem a následky nedávných událostí. Její slova mířila přímo na snahy Donalda Trumpa, který se krátce po dopadení Madura nechal slyšet, že Spojené státy budou Venezuelu fakticky řídit.
Bílý dům zatím na toto vymezování nereagoval, ale tlak na novou administrativu v Caracasu zůstává enormní. Pro Washington je prioritou stabilizace země, která disponuje největšími zásobami těžké ropy na světě, jež jsou klíčové pro americké rafinerie. Podmínky, které Trumpova administrativa nastavila, však Rodríguezovou staví do nelehké pozice před „chavisty“ a stoupenci svrženého prezidenta, kteří jakékoli podřízení se USA vnímají jako vlastizradu.
Vnitropolitická scéna ve Venezuele zůstává i měsíc po převratu hluboce rozdělená. Proti sobě stojí zarytí příznivci Madura, levicová opozice a specifická skupina stoupenců zesnulého Huga Cháveze, kteří odmítají Madurův odkaz, ale zároveň se staví proti americkému vlivu. Rodríguezová se tak pokouší o národní smíření, které by nebylo vnímáno jen jako diktát cizí mocnosti, což ji nutí k čím dál častějším rétorickým střetům s Washingtonem.
Zatímco se Nicolás Maduro a jeho manželka v New Yorku připravují na soudní proces, Venezuela čelí nejisté budoucnosti. Ekonomika země je zcela závislá na ropě a bez modernizace infrastruktury a zahraničních investic se neobejde. Rodríguezová sice odmítá přímou konfrontaci se Spojenými státy, její nedělní slova však jasně ukazují, že role pouhé loutky v rukou americké diplomacie pro ni začíná být neúnosná.
