Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová

Libor Novák

26. ledna 2026 9:41

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez Foto: Volné dílo

Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v neděli v ostrém projevu prohlásila, že má „dost“ příkazů přicházejících z Washingtonu. Její vyjádření přichází v době, kdy se snaží sjednotit politicky roztříštěnou zemi po dramatickém lednovém zásahu amerických sil, při kterém byl zadržen dosavadní vůdce Nicolás Maduro. Rodríguezová, kterou Spojené státy původně podpořily jako dočasnou hlavu státu, se nyní ocitá v komplikované situaci, kdy musí balancovat mezi požadavky Bílého domu a loajalitou domácích politických frakcí.

Napětí mezi Caracasem a Washingtonem vyvrcholilo kvůli sérii ultimát, kterými americká administrativa podmiňuje svou další podporu. Spojené státy mimo jiné požadují, aby Venezuela okamžitě obnovila těžbu ropy pod taktovkou amerických firem a zcela přerušila své dosavadní vazby na Rusko, Čínu, Írán a Kubu. Právě tento tlak vyvolal u Rodríguezové odpor, který veřejně demonstrovala během setkání s dělníky v ropném středisku Puerto La Cruz.

Ve svém projevu, který přenášela státní televize, Rodríguezová zdůraznila, že venezuelská politika musí své vnitřní konflikty a rozdíly řešit autonomně. Uvedla, že republika již zaplatila příliš vysokou cenu za konfrontaci s extremismem a následky nedávných událostí. Její slova mířila přímo na snahy Donalda Trumpa, který se krátce po dopadení Madura nechal slyšet, že Spojené státy budou Venezuelu fakticky řídit.

Bílý dům zatím na toto vymezování nereagoval, ale tlak na novou administrativu v Caracasu zůstává enormní. Pro Washington je prioritou stabilizace země, která disponuje největšími zásobami těžké ropy na světě, jež jsou klíčové pro americké rafinerie. Podmínky, které Trumpova administrativa nastavila, však Rodríguezovou staví do nelehké pozice před „chavisty“ a stoupenci svrženého prezidenta, kteří jakékoli podřízení se USA vnímají jako vlastizradu.

Vnitropolitická scéna ve Venezuele zůstává i měsíc po převratu hluboce rozdělená. Proti sobě stojí zarytí příznivci Madura, levicová opozice a specifická skupina stoupenců zesnulého Huga Cháveze, kteří odmítají Madurův odkaz, ale zároveň se staví proti americkému vlivu. Rodríguezová se tak pokouší o národní smíření, které by nebylo vnímáno jen jako diktát cizí mocnosti, což ji nutí k čím dál častějším rétorickým střetům s Washingtonem.

Zatímco se Nicolás Maduro a jeho manželka v New Yorku připravují na soudní proces, Venezuela čelí nejisté budoucnosti. Ekonomika země je zcela závislá na ropě a bez modernizace infrastruktury a zahraničních investic se neobejde. Rodríguezová sice odmítá přímou konfrontaci se Spojenými státy, její nedělní slova však jasně ukazují, že role pouhé loutky v rukou americké diplomacie pro ni začíná být neúnosná.

Tomáš Řepa Rozhovor

USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co hodnotí jako reálné cíle americké intervence ve Venezuele a co očekává od budoucího vývoje. „Nejpravděpodobnější scénář je spjatý s alespoň částečnou energetickou obnovou. USA a partnerské firmy přinesou kapitál, servis a technologie, postupně zvednou produkci a exporty," říká. Scénář konsolidace venezuelské ekonomiky ale není jediný – existují i horší, které zahrnují drastické zhoršení bezpečnostní situace v Latinské Americe nebo zamrznutí konfliktu, sabotáže ropných zařízení či rozkvět černého trhu.
Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

Čech vězněný ve Venezuele byl propuštěn, oznámil Macinka. Letí pro něj speciál

Český občan Jan Darmovzal je po více než roce na svobodě. Dobrou zprávu v pátek dopoledne potvrdili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. Darmovzal byl propuštěn z venezuelské vazby v brzkých ranních hodinách našeho času a v současné době se již nachází v Caracasu, odkud stihl telefonicky kontaktovat své nejbližší.

Venezuela Delcy Rodríguezová (Venezuela)

