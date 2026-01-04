Maduro stane před soudem už v pondělí. Dopadnete hůř než on, varoval Trump novou prezidentku

Venezuelská krize se přesouvá z bojiště přímo do soudních síní. Podle informací stanice CBS News mají sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores stanout již toto pondělí před federálním soudem na Manhattanu. Mluvčí soudu potvrdil, že slyšení je naplánováno na poledne místního času. Tento krok následuje poté, co byli oba zadrženi během bleskové operace amerických speciálních jednotek v Caracasu.

Prezident USA Donald Trump uvedl, že situace ve Venezuele nemůže být horší než doposud. V rozhovoru pro magazín The Atlantic se Trump zaměřil na úřadující venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguez. Varoval ji, že pokud neudělá to, co je správné, zaplatí velmi vysokou cenu, která bude pravděpodobně ještě citelnější než v případě samotného Madura. Trump jasně deklaroval, že jakákoli změna režimu je v tuto chvíli lepší než stávající stav.

O charakteru komunikace mezi Washingtonem a Caracasem promluvila také šéfka ministerstva vnitřní bezpečnosti Kristi Noem. V rozhovoru pro Fox News popsala rozhovory s Delcy Rodríguez jako věcné a velmi přímočaré. Podle jejích slov byl vzkaz Spojených států jasný: buď se chopíte vedení země správným směrem, nebo ustoupíte z cesty. USA totiž nehodlají dopustit, aby kdokoli nadále podkopával americký vliv v regionu.

Noem se vyjádřila také k budoucímu osudu Madura. Na otázku týkající se jeho případného vydání po skončení soudního procesu odpověděla opatrně. Podle ní je nutné nechat celý právní proces v klidu proběhnout a počkat na výsledky slyšení v New Yorku. Americká administrativa se tak snaží vzbudit dojem, že i přes nestandardní způsob zadržení bude nyní postupovat podle platných právních norem.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino také vystoupil v televizi s velmi emotivním projevem. Operaci, při které byl Maduro zadržen, označil za zbabělý únos. Padrino tvrdí, že během zásahu byla chladnokrevně zavražděna velká část prezidentovy ochranky, vojáci a také nevinní civilisté. Podle jeho vyjádření to, co se stalo Venezuele, se může v budoucnu stát jakémukoli jinému suverénnímu státu či vládě.

Zprávy o obětech z řad civilistů potvrdil i deník New York Times, který informoval o zasažení obytného komplexu. Údajně mělo dojít k nejméně čtyřiceti úmrtím, ačkoliv zatím není zcela zřejmé, kolik z nich tvoří vojáci a kolik civilní obyvatelstvo. Ministr Padrino i přes tvrdou kritiku Spojených států vyzval armádu, aby podpořila viceprezidentku Delcy Rodríguez jako úřadující lídryni země, a apeloval na občany, aby se vrátili ke svým běžným aktivitám.

Ministr obrany zdůraznil, že je nezbytné obnovit fungování obchodu, vzdělávání i práce, aby se země nepropadla do naprostého chaosu. Podle něj je kontinuita státní správy pod vedením Rodríguez v tuto chvíli jedinou cestou, jak čelit vnější agresi. Přesto je situace v caracaských ulicích nadále napjatá a lidé se k návratu do normálu staví velmi obezřetně.

Do debaty zasáhl také americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se snažil mírnit obavy z rozsáhlého válečného konfliktu. V rozhovoru pro americká média zdůraznil, že sobotní údery a následná extrakce Madura nejsou válkou proti Venezuele jako takové. Rubio uvedl, že Washington bude Venezuelu soudit podle jejích dalších kroků a že si USA ponechávají několik pák, kterými mohou chránit své zájmy v oblasti.

Rubio také obhajoval postup administrativy v otázce zákonnosti celé operace. Podle něj nebylo potřeba schválení Kongresem, protože se nejednalo o invazi, ale o cílenou operaci. Hlavním cílem podle něj zůstává bezpečnost a zájmy Ameriky, i když vyjádřil naději, že odstranění Madura povede k lepší budoucnosti pro celou Venezuelu. Zároveň však dodal, že Spojené státy nadále nepovažují současný režim za legitimní.

Nadcházející pondělní soudní proces v New Yorku bude sledovat celý svět. Půjde o historický moment, kdy úřadující hlava státu, byť sesazená silou, stane před soudem cizí mocnosti. 

Ulice Venezuely ztichly. Lidé se odvažují jen na nákupy, bojí se chaosu a rabování

