Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus

Čeští meteorologové se rozhodli reagovat na tvrzení v některých médiích, že příští týden může přinést výraznou sněhovou nadílku či ledovku. Druhý jev se zdá být zcela vyloučen. Ani se sněhovými srážkami to ale moc nadějně nevypadá. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Od úterý bude počasí v Česku ovlivňovat výrazné frontální rozhraní, které se bude vlnit přibližně v oblasti Maďarska. Podél něj mají vznikat tlakové níže postupující od jihozápadu k severovýchodu, které mohou lokálně přinášet i intenzivní srážky, hlavně sněžení. Meteorologové v té souvislosti konstatovali, že šance na mrznoucí déšť či ledovku je nulová, protože Česko se bude nacházet ve velmi chladném vzduchu.
Některé meteorologické modely pak sice připouštějí výraznější sněžení ve východní polovině republiky, ale podle analytiků je pravděpodobnost relativně malá. Panuje totiž nejistota ohledně toho, kdy a kudy budou případné tlakové níže postupovat. Nejasná je v tuto chvíli i přesná poloha frontálního rozhraní.
"Mnohem větší šanci na výraznou sněhovou nadílku během týdne budou mít spíš na Slovensku a v Maďarsku. Uvidíme ale, co přinesou další aktualizace modelů," dodali meteorologové.
