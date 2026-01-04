Zajme Rusko Zelenského nebo Čína vůdce Tchaj-wanu? Trumpovi kritici po odstranění Madura důrazně varují

Libor Novák

4. ledna 2026 16:46

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.

Zatímco Trumpův tým operaci oslavuje jako bezchybný úspěch, analytici varují před hlubokými následky. Historie ukazuje, že snahy USA o vynucenou změnu režimu, ať už v Iráku nebo Afghánistánu, často končily katastrofou a dlouhodobou nestabilitou. I když mnozí Venezuelané pád diktátora uvítají, hrozí, že se země propadne do chaosu, v němž o moc budou bojovat ozbrojené frakce, kriminální sítě a milice loajální předchozímu režimu.

Donald Trump v rámci své nové strategie představil takzvanou „Donroeovu doktrínu“, která je agresivním nástupcem historické Monroeovy doktríny z 19. století. Trump dal jasně najevo, že americká dominance na západní polokouli už nikdy nesmí být zpochybněna. Vyslal také varování dalším lídrům v regionu, například kolumbijskému prezidentovi Gustavu Petrovi, a naznačil, že „něco se bude muset udělat“ i s Mexikem či Kubou.

Kromě geopolitického vlivu Trump neskrývá zájem o obrovské nerostné bohatství Venezuely. Prohlásil, že USA si vezmou zpět „obrovské množství bohatství ze země“ jako náhradu za dřívější znárodnění ropného průmyslu. Tento přístup vyvolává obavy i v jiných částech světa, například v Grónsku nebo Dánsku, kam by se Trumpovy ambice zaměřené na přírodní zdroje mohly v budoucnu upřít.

Zásah proti Madurovi také zasadil vážnou ránu mezinárodnímu právu a uznávaným pravidlům OSN. Evropští spojenci, včetně britského premiéra Keira Starmera, se nyní ocitají v obtížné pozici. Starmer sice prohlásil, že Británie nebude nad koncem Madurova režimu „ronit slzy“, zároveň se však snaží vyhnout přímému odsouzení amerického postupu, který je zjevným porušením suverenity jiného státu.

Největší nebezpečí však spočívá v precedentu, který tato akce vytváří pro ostatní autoritářské mocnosti. Jak varoval americký senátor Mark Warner, pokud si USA vyhradí právo vojensky vtrhnout do cizí země a unést jejího lídra kvůli obvinění z trestné činnosti, otevírá to dveře podobným krokům Číny vůči Tchaj-wanu nebo Ruska vůči Ukrajině. Svět se tak může ocitnout v éře, kde pravidla nahradí právo silnějšího.

před 1 hodinou

První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Související

Americká armáda, ilustrační fotografie

První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.
Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 38 minutami

Prezident Trump

Zajme Rusko Zelenského nebo Čína vůdce Tchaj-wanu? Trumpovi kritici po odstranění Madura důrazně varují

Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.

před 1 hodinou

Americká armáda, ilustrační fotografie

První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce

Operace „Absolute Resolve“ (Absolutní odhodlání), která vedla k dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura přímo v jeho sídle, byla vyvrcholením měsíců špionáže a utajovaného plánování. Donald Trump po úspěšném úderu prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ po blíže neurčenou dobu, přičemž zdůraznil zájem o obrovské zásoby ropy a neodmítl ani možnost trvalejší vojenské přítomnosti.

před 2 hodinami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Babiš prezidentovi navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, potvrdil Havlíček

Vztahy uvnitř nové vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů se vyostřují. Přestože prezident Petr Pavel dal jasně najevo, že Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí jmenovat nechce, Andrej Babiš na jeho nominaci trvá. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka je toto rozhodnutí stále aktuální a premiér ho hodlá hlavě státu oficiálně předložit. Uvedl to v pořadu Otázky Václava Moravce.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Maduro, Nicolas

Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity

Světoví lídři reagují na dramatické události v Jižní Americe, kde Spojené státy během rozsáhlé vojenské operace zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zatímco Washington oslavuje konec „narkoteroristického režimu“, značná část mezinárodního společenství vyjadřuje hluboké znepokojení nad porušením státní suverenity a mezinárodního práva. Celý svět podle BBC nyní s napětím sleduje, zda tento bezprecedentní krok povede k demokratické transformaci, nebo uvrhne region do dlouhodobého chaosu.

před 5 hodinami

Test severokorejské rakety

Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket

Severní Korea v neděli ráno odpálila několik balistických raket směrem do moře. K provokaci došlo jen několik hodin předtím, než jihokorejský prezident Lee Jae Myung odletěl na plánovanou návštěvu Číny. Soul i Tokio útok ostře odsoudily jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN a ohrožení stability v celém regionu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Donald Trump

USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí

Americký prezident Donald Trump svým bleskovým zásahem proti Nicolási Madurovi rozehrál hru s vysokými sázkami, která však v mnohých vyvolává noční můry z dřívějších katastrofálních pokusů o změnu režimů. Zatímco miliony Američanů se první sobotu roku 2026 probudily s otázkou, zda jsou jejich synové a dcery ve válce, Trumpův krok již stihl otřást základy americké globální moci i zbytky ústavních omezení prezidentských pravomocí.

před 8 hodinami

Maduro, Nicolas

Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se nachází ve vazbě v detekčním centru v New Yorku poté, co byl v sobotu zadržen během amerických úderů ve Venezuele. Maduro byl společně se svou manželkou a první dámou Cilií Floresovou přepraven z Caracasu do Stewartovy základny národní gardy v New Yorku a následně do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu. Zde bude čelit obviněním souvisejícím s obchodováním s drogami, přičemž v minulosti opakovaně popíral, že by stál v čele drogového kartelu.

před 10 hodinami

Počasí

Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus

Čeští meteorologové se rozhodli reagovat na tvrzení v některých médiích, že příští týden může přinést výraznou sněhovou nadílku či ledovku. Druhý jev se zdá být zcela vyloučen. Ani se sněhovými srážkami to ale moc nadějně nevypadá. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce

Jedna z největších brazilských fotbalových legend Roberto Carlos je podle španělských médií po neplánované akutní operaci srdce. Jak totiž média uvádějí, bývalý obránce Realu Madrid a brazilský reprezentant ji musel podstoupit během své dovolené v Brazílii, kde navštívil nemocnici v Sao Paulu původně kvůli vyšetření nohy. Právě v ní měli lékaři zjistit krevní sraženinu a v návaznosti na to i to, že srdce nepracuje tak, jak by mělo.

včera

Tramvaje v zimě, ilustrační foto

Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Městská hromadná doprava v hlavním městě bude až do konce února jezdit v prodloužených intervalech. Oznámila to Pražská integrovaná doprava (PID), přestože někteří cestující dali najevo svou nevoli. Dopravce tvrdí, že poptávka v úvodních měsících roku není taková. 

včera

včera

Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

včera

včera

včera

Stadion Chelsea

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

včera

Nicolas Maduro

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

včera

Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let

Policie nadále vyšetřuje páteční útok v obchodním centru v Hradci Králové. Podezřelý muž podle nejnovějších informací útočil obuškem a sekáčkem, napadený se bránil nožem. Pachateli hrozí za pokus o vraždu až 20 let za mřížemi. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy