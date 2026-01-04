Zajme Rusko Zelenského nebo Čína vůdce Tchaj-wanu? Trumpovi kritici po odstranění Madura důrazně varují

Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.
Zatímco Trumpův tým operaci oslavuje jako bezchybný úspěch, analytici varují před hlubokými následky. Historie ukazuje, že snahy USA o vynucenou změnu režimu, ať už v Iráku nebo Afghánistánu, často končily katastrofou a dlouhodobou nestabilitou. I když mnozí Venezuelané pád diktátora uvítají, hrozí, že se země propadne do chaosu, v němž o moc budou bojovat ozbrojené frakce, kriminální sítě a milice loajální předchozímu režimu.
Donald Trump v rámci své nové strategie představil takzvanou „Donroeovu doktrínu“, která je agresivním nástupcem historické Monroeovy doktríny z 19. století. Trump dal jasně najevo, že americká dominance na západní polokouli už nikdy nesmí být zpochybněna. Vyslal také varování dalším lídrům v regionu, například kolumbijskému prezidentovi Gustavu Petrovi, a naznačil, že „něco se bude muset udělat“ i s Mexikem či Kubou.
Kromě geopolitického vlivu Trump neskrývá zájem o obrovské nerostné bohatství Venezuely. Prohlásil, že USA si vezmou zpět „obrovské množství bohatství ze země“ jako náhradu za dřívější znárodnění ropného průmyslu. Tento přístup vyvolává obavy i v jiných částech světa, například v Grónsku nebo Dánsku, kam by se Trumpovy ambice zaměřené na přírodní zdroje mohly v budoucnu upřít.
Zásah proti Madurovi také zasadil vážnou ránu mezinárodnímu právu a uznávaným pravidlům OSN. Evropští spojenci, včetně britského premiéra Keira Starmera, se nyní ocitají v obtížné pozici. Starmer sice prohlásil, že Británie nebude nad koncem Madurova režimu „ronit slzy“, zároveň se však snaží vyhnout přímému odsouzení amerického postupu, který je zjevným porušením suverenity jiného státu.
Největší nebezpečí však spočívá v precedentu, který tato akce vytváří pro ostatní autoritářské mocnosti. Jak varoval americký senátor Mark Warner, pokud si USA vyhradí právo vojensky vtrhnout do cizí země a unést jejího lídra kvůli obvinění z trestné činnosti, otevírá to dveře podobným krokům Číny vůči Tchaj-wanu nebo Ruska vůči Ukrajině. Svět se tak může ocitnout v éře, kde pravidla nahradí právo silnějšího.
Související
První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Zajme Rusko Zelenského nebo Čína vůdce Tchaj-wanu? Trumpovi kritici po odstranění Madura důrazně varují
před 1 hodinou
První detaily odhaleny: Madura zajaly jednotky Delta Force za podpory CIA, akce se připravovala měsíce
před 2 hodinami
Babiš prezidentovi navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, potvrdil Havlíček
před 3 hodinami
Zásah ve Venezuele způsobil v USA a Británii politické zemětřesení. Starmer čelí vlně kritiky
před 4 hodinami
Svět s napětím sleduje dění ve Venezuele. Neskrývá znepokojení nad porušením státní suverenity
před 5 hodinami
Další provokace. Severní Korea odpálila několik balistických raket
před 6 hodinami
Britské a francouzské letectvo zaútočilo na pozice Islámského státu
před 7 hodinami
USA hrozí druhý Irák, varují kritici. Trump ukázal odvahu, která nemá v historii obdoby, reaguje jeho okolí
před 8 hodinami
Maduro byl umístěn do Metropolitního detekčního centra v Brooklynu
před 10 hodinami
Novinky o počasí v příštím týdnu. Meteorologové krotí optimismus
včera
Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc
včera
Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce
včera
Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou
včera
První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti
včera
Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud
včera
Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace
včera
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
včera
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
včera
Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio
včera
Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let
Policie nadále vyšetřuje páteční útok v obchodním centru v Hradci Králové. Podezřelý muž podle nejnovějších informací útočil obuškem a sekáčkem, napadený se bránil nožem. Pachateli hrozí za pokus o vraždu až 20 let za mřížemi.
Zdroj: Jan Hrabě