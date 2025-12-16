Zelenskyj: Mírový plán bude hotov v řádu dnů, pak jej dostane Rusko. To o kompromisu mlčí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že návrhy mírové dohody vyjednané s americkými emisary by mohly být dokončeny během několika málo dní. Dokumenty, které mají ambici ukončit ruskou agresi, následně američtí zástupci oficiálně předloží Kremlu.
Po dvoudenním diplomatickém maratonu v Berlíně zástupci USA oznámili, že se jim podařilo vyřešit „90 % problémových otázek“ mezi Kyjevem a Washingtonem. Přestože vyjednavači hýří optimismem, skutečný konec války zůstává nejistý – ruská strana totiž u jednacího stolu v Berlíně zcela chyběla.
Zelenskyj v úterý brzy ráno upřesnil, že očekává finální sadu dokumentů „dnes nebo zítra“. Balíček má obsahovat pět klíčových dokumentů, z nichž nejdůležitější se týkají bezpečnostních záruk. Ty by měly být právně závazné a schválené americkým Kongresem. Podle Zelenského mají tyto záruky „zrcadlit Článek 5“ NATO, čímž by Ukrajina získala de facto alianční ochranu.
Zatímco USA potvrdily, že neplánují vyslat na Ukrajinu vlastní pozemní vojska, lídři Velké Británie, Francie, Německa a dalších osmi zemí přišli s jiným návrhem. Ve společném prohlášení uvedli, že vojáci z „koalice ochotných“ by mohli operovat přímo na ukrajinském území, kde by pomáhali s obnovou armády, zabezpečením nebe i moří.
Reakce z Moskvy však nadšení mírní. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko zatím žádné texty návrhů nevidělo a zná je pouze z novinových titulků. Zdůraznil, že Moskva trvá na dosažení svých vojenských cílů, což zahrnuje územní nároky i požadavek, aby na Ukrajině nepůsobili žádní cizí vojáci.
Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov byl ještě tvrdší, když prohlásil, že Rusko nepřipustí přítomnost jednotek ze zemí NATO „za žádných okolností“.
Největším jablkem sváru zůstává kontrola nad územím. Donald Trump tlačí na to, aby se Ukrajina vzdala částí Donbasu, které dosud drží pod kontrolou. Kyjev naopak požaduje zmrazení linie na současném bodě dotyku.
Americký tým vedený Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem navrhl kompromis. Ukrajina by se stáhla z vybraných pozic. Rusko by nesmělo postoupit vpřed a z demilitarizované oblasti by vznikla „svobodná ekonomická zóna“.
Zelenskyj však kategoricky odmítá, že by taková zóna měla být pod ruskou kontrolou. „Ani de jure, ani de facto neuznáme okupovaný Donbas jako ruský. Absolutně ne,“ vzkázal prezident z paluby letadla mířícího do Nizozemska.
Zelenskyj připouští, že pokud Vladimir Putin vše smete ze stolu, nastane v diplomatickém úsilí „turbulence“. V takovém případě by však od USA požadoval zvýšení tlaku prostřednictvím sankcí a dodávek dalších zbraní. „Věřím, že by to byl spravedlivý požadavek vůči Američanům, pokud by Putin kompromis odmítl,“ uzavřel ukrajinský lídr.
