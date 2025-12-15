Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí po jednáních v Berlíně ocenil novou dynamiku v mírových rozhovorech o Ukrajině. Merz uvedl, že díky "produktivním diskusím" a "velkému diplomatickému impulsu" existuje "šance na skutečný mírový proces pro Ukrajinu", i když jsou rozhovory stále v počáteční fázi. Dodal, že je poprvé od vypuknutí války možné, že by bylo dosaženo příměří.
Merz výslovně pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa s tím, že bez jeho "neúnavného úsilí" a "angažovanosti" by se tento nový impuls neobjevil.
Kancléř Merz obzvláště uvítal americké návrhy na "právní a materiální" záruky pro Ukrajinu, které označil za "pozoruhodné". Uvedl, že se nebudou opakovat chyby z Minsku.
Merz poznamenal, že Rusko sice hraje o čas se svými maximalistickými požadavky, ale evropská strana je odhodlaná posunout jednání kupředu.
K ožehavé otázce území Merz prohlásil, že "je to ukrajinský lid, který bránil své území téměř čtyři roky," a pouze on může rozhodnout o jakýchkoli změnách.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednáních řekl, že Ukrajina chce mít jistotu, že budou respektovány její zájmy. Cítí, že "partneři Ukrajinu slyší a jsou připraveni pomoci" a jsou ochotni "přiblížit skutečný konec války."
Zelenskyj opakovaně zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda vyžaduje funkční bezpečnostní záruky. Ukrajina potřebuje jasné pochopení toho, jaké tyto záruky budou a jak budou monitorovány, než bude moci učinit jakékoli rozhodnutí týkající se frontových linií a území.
Zdůraznil, že územní otázky jsou pro Ukrajinu "bolestivé" a strany mají stále "rozdílné pozice" ohledně postoupení území.
Zelenskyj, který promluvil i na Německo-ukrajinském obchodním fóru po skončení dvoudenních jednání v Berlíně, označil rozhovory s americkou stranou za "nelehké", ale "produktivní".
Dodal, že Rusko využívá svých neúprosných útoků jako páku v jednáních, a poukázal na to, že žádná ukrajinská elektrárna nebyla ušetřena útoku.
Zatím nebyly zveřejněny žádné konkrétní detaily o hmatatelných kompromisech. Strany momentálně projednávají americký plán představený před několika týdny, který byl od té doby upraven v dalších kolech jednání v Ženevě a na Floridě. Přestože přesné detaily nejsou veřejné,
Zelenskyj již dříve uvedl, že Kyjev nepřistoupí na žádné územní ústupky, které plán údajně navrhuje.
