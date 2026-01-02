Kreml plánuje provedení krvavé provokace pod falešnou vlajkou, varuje Kyjev

Libor Novák

2. ledna 2026 14:23

Rusko, Kreml
Rusko, Kreml Foto: Pixabay

Ukrajinská rozvědka vydala varování před plány Kremlu na provedení krvavé provokace pod falešnou vlajkou. Podle zpravodajských informací má být cílem útoku místo s vysokou symbolickou hodnotou, pravděpodobně náboženský objekt, přičemž k akci má dojít v období nadcházejících pravoslavných Vánoc, které připadají na 7. ledna.

Kyjev tvrdí, že Moskva se tímto způsobem snaží zdiskreditovat Ukrajinu a vykolejit rodící se mírové rozhovory, které zprostředkovává americký prezident Donald Trump. Ruské tajné služby mají v plánu na místo fingovaného útoku dopravit trosky západních dronů ukořistěných na frontě, aby před mezinárodním společenstvím vytvořily dojem, že za vysokým počtem civilních obětí stojí ukrajinská armáda.

Tato taktika podle ukrajinské zahraniční rozvědky plně odpovídá dlouhodobým metodám ruských služeb. Varování připomíná tragické události z roku 1999, kdy výbuchy v ruských obytných domech posloužily jako záminka pro rozpoutání druhé války v Čečensku a upevnění moci Vladimira Putina. Nyní se stejný model údajně Kreml snaží exportovat do zahraničí, aby ovlivnil veřejné mínění a dosáhl svých diplomatických cílů.

Napětí v oblasti dále stupňuje fakt, že Rusko odmítlo návrhy na vánoční a novoroční příměří a místo toho pokračuje v intenzivních úderech na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti vyzval občany k maximální obezřetnosti, neboť „pro nepřítele není nic svaté“. Mezitím obě strany pokračují v přípravách na klíčové schůzky s americkou administrativou, které mají proběhnout v nejbližších dnech.

Varování přichází v době, kdy se v Rusku i na okupovaných územích očekávají masové oslavy v pravoslavných chrámech. Podle analytiků by jakýkoli útok na věřící během svátků vyvolal obrovskou vlnu emocí a mohl by sloužit jako ospravedlnění pro další eskalaci konfliktu ze strany Moskvy.

válka na Ukrajině Rusko

