Babišova vláda začala úřadovat. Odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Nově zformovaná vládní koalice pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO) na svém úterním zasedání jasně deklarovala změnu kurzu v evropské i domácí politice. Kabinet složený ze zástupců hnutí ANO, SPD a Přísahy a Motoristů oficiálně odmítl zavedení nového systému emisních povolenek ETS 2 a vyslovil se proti migračnímu paktu EU. Zároveň se potvrdilo, že země vstoupí do roku 2026 v rozpočtovém provizoriu.
Klíčovým bodem jednání bylo odmítnutí systému ETS 2, který rozšiřuje emisní povolenky na vytápění budov a silniční dopravu. Podle Andreje Babiše by tento krok vedl k neúnosnému zdražení života pro české domácnosti i firmy. Vláda se rozhodla tuto normu netransponovat do českého právního řádu, i když jí za to ze strany EU hrozí sankce.
„Jsme skeptičtí k zastropování cen. Jednoznačně jsme odmítli tento systém přijmout,“ uvedl Babiš. Vláda pověřila ministry životního prostředí a průmyslu, aby v rámci EU hledali spojence pro úplné zrušení tohoto systému. Tomio Okamura (SPD) k tomu dodal, že pokuty za nepřijetí budou pro Česko násobně levnější než dopady, které by zavedení ETS 2 přineslo peněženkám občanů.
Stejně rezolutní postoj zaujal kabinet k unijnímu migračnímu paktu, který má v celé EU začít platit v červnu 2026. Přestože pravidla prosazená předchozí vládou Petra Fialy měla za cíl zrychlit azylové řízení a omezit zneužívání ochrany, nová koalice je považuje za nepřijatelná a hodlá proti nim na půdě Evropské rady aktivně vystupovat. Premiér chce konkrétní alternativní řešení představit na únorovém summitu EU.
Českou republiku čeká od 1. ledna období rozpočtové nejistoty. Nová vláda totiž zamítla návrh rozpočtu připravený Fialovým kabinetem, který počítal se schodkem 286 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová nyní zahajuje sérii jednání s jednotlivými resorty o nové podobě státních financí.
Vláda by měla o rozpočtu znovu jednat 19. ledna. Stát bude muset mezi tím hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria (měsíční výdaje ve výši jedné dvanáctiny předchozího roku).
Kroky vlády vyvolaly okamžitou reakci opozice. Michaela Šebelová (STAN) označila odmítnutí systému emisních povolenek za nezodpovědné gesto. Varovala, že tento krok může vést nejen k vysokým pokutám, ale především ke ztrátě miliardových dotací z evropských fondů, které měly pomoci s modernizací energetiky.
Andrej Babiš však tyto obavy odmítá a sází na jednání o konkurenceschopnosti EU, které bude hlavním tématem únorového setkání evropských lídrů.
Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrátila do čela resortu, ostře kritizovala dosavadní stav hospodaření. Hned po uvedení do úřadu, které proběhlo jako první, jelikož je Ministerstvo financí nejblíže Úřadu vlády, prohlásila, že "končí umělé nadhodnocování příjmů". Resorty postupně přijímají i další členové nové vlády Andreje Babiše.
Zdroj: Libor Novák