Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách

Dvojice útočníků, otec a syn, kteří v neděli během židovského svátku Chanuka rozpoutali masakr na slavné australské pláži Bondi Beach, byla vedena ideologií Islámského státu (ISIS). Podle nejnovějších zjištění vyšetřovatelů oba muži nedávno navštívili jih Filipín, oblast dlouhodobě sužovanou islámským extremismem, kde zřejmě absolvovali vojenský výcvik.
Nedělní střelba si vyžádala 15 obětí a stala se nejtragičtějším incidentem svého druhu v Austrálii za posledních téměř 30 let. Útočníci se zaměřili na australské Židy oslavující první noc svátku Chanuka.
Pachateli jsou Sajid Akram (50), otec, který byl zastřelen při přestřelce s policií, a Naveed Akram (24), jeho syn, který je pod policejním dohledem v nemocnici a čelí vážným obviněním.
V autě registrovaném na mladšího ze synů našla policie dvě podomácku vyrobené vlajky Islámského státu a improvizovaná výbušná zařízení. Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že důkazy jasně ukazují na „radikální perverzi islámu“.
Naveed Akram byl v roce 2019 šest měsíců sledován tajnou službou ASIO kvůli vazbám na osoby, které skončily ve vězení. Vyšetřování však tehdy došlo k závěru, že neexistují důkazy o jeho radikalizaci, a nebyl dále monitorován.
Klíčovým bodem vyšetřování je nyní cesta obou mužů na Filipíny, kterou podnikli letos v listopadu. Podle imigračních úřadů pobývali v zemi od 1. do 28. listopadu a jako cíl uvedli město Davao na ostrově Mindanao.
Mindanao je domovem skupin jako Abu Sayyaf, které mají vazby na globální džihádistické sítě.
Australské úřady se domnívají, že právě zde dvojice minulý měsíc prošla výcvikem.
Otec Sajid Akram, který do Austrálie imigroval v roce 1998 (cestoval na indický pas), byl držitelem platného zbrojního průkazu pro rekreační lov. Policie po útoku zabavila šest zbraní registrovaných na jeho jméno. Podle komisaře Mala Lanyona splnil všechny zákonné podmínky pro vydání průkazu v roce 2023.
Naveed Akram, narozený v Austrálii, pracoval jako zedník, zatímco jeho otec provozoval obchod s ovocem. Ačkoliv se mladší z mužů v minulosti učil recitovat Korán v institutu Al Murad, tamní imám Sheikh Adam Ismail jeho čin ostře odsoudil: „Ne každý, kdo recituje Korán, mu rozumí nebo žije podle jeho učení. To je smutný případ tohoto muže.“
Policie se domnívá, že oba muži jednali jako „osamělí vlci“, což jim pomohlo vyhnout se odhalení před útokem.
