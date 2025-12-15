Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump

Chris Minns a Ahmed al Ahmed
Otec hrdiny z pláže Bondi, Mohameda Fateha al Ahmeda, sdělil stanici BBC News Arabic, že čin jeho syna Ahmeda al Ahmeda, který při útoku v Sydney odzbrojil střelce, pramenil z "čistého lidského svědomí". Ahmed se díky tomuto odvážnému kroku stal v očích veřejnosti hrdinou. Jeho statečnost ocenili mimo jiné i americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Otec popsal, že se Ahmed u místa tragédie nacházel shodou okolností, když byl s přítelem na kávě. Jakmile spatřil krev, zraněné ženy, děti a oběti ležící na ulici, jednal bez váhání. Vrhnutí se proti útočníkovi a sebrání zbraně bylo podle něj motivováno výhradně jeho lidskostí a svědomím.

Ahmed al Ahmed utrpěl při incidentu střelná poranění na rameni a ruce. Nyní je ve stabilizovaném stavu v nemocnici, kde čeká na další léčbu. Navštívil ho tam také premiér Nového Jižního Walesu, Chris Minns. Strýc hrdiny, Mohamed Ahmed al Ahmed, vyjádřil pro BBC Arabic obrovskou hrdost celé rodiny v Sýrii, kde se Ahmed narodil. Uvedl, že Ahmed udělal hrdými nejen svou rodinu a vesnici, ale i celou Sýrii, všechny muslimy a celý svět.

Mezi nevinnými oběťmi útoku byl i Dan Elkayam, kterého jeho klub Rockdale Ilinden FC popsal jako "mimořádně talentovaného a oblíbeného" fotbalistu. Klub vyjádřil hlubokou soustrast a označil události na pláži Bondi za "strašné, tragické a nesmyslné". Hold Elkayamovi vzdal i prezident Francie Emmanuel Macron, který slíbil národní solidaritu s jeho rodinou.

V reakci na tragédii se obyvatelé Sydney postavili do dlouhých řad, aby darovali krev zraněným. Někteří dárci čekali až sedm hodin. Například jednadvacetiletý Alex řekl BBC, že darování krve je jednoduchý způsob, jak pomoci. Mnozí další obyvatelé se vyjádřili, že jsou nedělním útokem na židovskou komunitu "zdrceni" a "otřeseni".

Zranění utrpěli i dva policisté, z nichž jeden je strážník Scott Dyson. Oba jsou ve vážném, ale stabilizovaném stavu v nemocnici. Rodiny zraněných policistů poděkovaly za statečnost všem záchranářům a nemocničnímu personálu a vyjádřily soustrast blízkým obětí.

Mezi zabitými byl i britský rabín Eli Schlanger, který stál u zrodu židovské komunity na Bondi. Jeho bratranec, rabín Dovid Lewis, ho popsal jako "fenomenálního rabína", který rozšířil oslavu Chanuky s rozsvěcením menory z malé události na shromáždění více než dvou tisíc lidí. Lewis vyjádřil přesvědčení, že jeho bratranec zemřel, když dělal to, co miloval nejvíce, tedy přinášel do světa dobro a světlo.

Izraelský turista Kobi Farkash, svědek útoku, popsal, jak se připojil k oslavě Chanuky, kde vládla "krásná chvíle". Náhle uslyšel čtyři až pět výstřelů, uviděl na zemi krev a začal utíkat. Když se po hodině vrátil, byl v šoku, protože Sydney považoval za nejkrásnější místo.

Hlavní rabín Spojeného království, Sir Ephraim Mirvis, v rozhovoru pro BBC uvedl, že Židé jsou "na frontové linii" teroristických útoků a že oběti byly zabity jen kvůli své židovské identitě. Vyzval k pojmenování činu pravým jménem a kritizoval nedostatečné kroky proti "extrémnímu radikálnímu islamismu". Nicméně, i přes obavy, se židovská komunita nevzdá oslav Chanuky.

Austrálií otřásl nedělní teroristický útok na pláži Bondi, jehož cílem byla židovská komunita. O život přišlo patnáct lidí. Australský premiér Anthony Albanese útok odsoudil. Policie identifikovala pachatele jako otce Sajida Akrama (50), který byl zastřelen policií, a jeho syna Naveeda Akrama (24), který je zraněný v nemocnici.

Otec přitom legálně držel šest střelných zbraní. Úřady označily čin za teroristický útok s jasným antisemitským motivem. Zatím nebyly zjištěny důkazy o širší organizované síti, a incident je proto považován za útok "osamělého aktéra", kterému je velmi obtížné na veřejných místech předcházet.

Obětí teroristického útoku v Austrálii je i přítelkyně Čaputové

