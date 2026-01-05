Smutná zpráva v úvodu roku. Zemřel kněz Miloslav Fiala

Českou náboženskou obec zasáhla v úvodních dnech nového kalendářního roku smutná zpráva. Zemřel kněz a někdejší rozhlasový redaktor Miloslav Fiala, jehož před několika lety vyznamenal prezident. Fialovi bylo 97 let.
"Ve věku 97 let odešel na věčnost P. Miloslav Fiala, kněz, premonstrát, bývalý prezident České katolické charity, tiskový mluvčí ČBK a redaktor Českého rozhlasu," uvedla Církev.cz v neděli na facebooku.
Fiala po studiích a základní vojenské službě tajně vstoupil do Řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Do kněžského semináře nakonec vstoupil koncem 60. let minulého století. Na konci roku 1971 se dočkal kněžského svěcení a posléze působil v královéhradecké duchovní správě. V roce 1974 ale přišel o státní souhlas s výkonem duchovenské činnosti.
Po sametové revoluci pracoval jako redaktor náboženských pořadů v rozhlasu. V lednu 1991 se zároveň ujal pozice tiskového mluvčího Československé biskupské konference. Až do roku 1996 pak byl mluvčím České biskupské konference.
Fiala mezi lety 1997 až 2004 vedl Arcidiecézní charitu Praha, několik let byl také prezidentem sdružení Česká katolická charita. Před čtyřmi lety obdržel od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, konkrétně Medaili za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury.
Zdroj: Libor Novák