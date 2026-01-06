USA přitvrzují vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí

Americká administrativa přitvrdila ve své kritice starého kontinentu. Poté, co prosincová Národní bezpečnostní strategie (NSS) šokovala evropské metropole temnými vizemi o „civilizačním vymazání“, vystoupili představitelé Bílého domu s vysvětlením: nejde o urážku, ale o poslední varování před ekonomickou smrtí. Podle Washingtonu se Evropa nachází v hluboké krizi, kterou si její elity odmítají přiznat, a Spojené státy hodlají spojence „probudit k životu“.
Jacob Helberg, náměstek ministra zahraničí pro ekonomické záležitosti, v Bruselu zdůraznil, že rétorika o kulturním úpadku je přímo navázána na hospodářskou realitu. Zatímco americká ekonomika na konci roku 2025 rostla tempem 4,3 %, klíčoví evropští hráči jako Německo stagnují na nule. Helberg varoval, že pokud Evropa neprovede radikální reformy a neodstraní byrokratickou zátěž, přestane být pro USA relevantním partnerem a stane se jen „skanzenem 20. století“.
Washington považuje evropské zákony, zejména v oblasti umělé inteligence (AI Act), za likvidační pro inovace a start-upy. NSS zmiňuje „hroutící se porodnost“ a ztrátu národní identity jako faktory, které oslabují obranyschopnost kontinentu. Trumpova administrativa vyčítá EU pokračující energetickou a technologickou vazbu na mocnosti, které USA vnímají jako otevřeně nepřátelské.
Reakce z Bruselu na sebe nenechala dlouho čekat. Předseda Evropské rady António Costa označil americké hrozby za nepřípustné zasahování do vnitřních záležitostí suverénních států. Podle něj spojenci nepoužívají politiku nátlaku k ovlivňování volebních výsledků nebo k prosazování zájmů svých technologických oligarchů, jako je Elon Musk. Napětí vyostřují i americká cla na evropskou ocel, která Washington odmítá zrušit, dokud EU neustoupí v regulaci digitálních gigantů.
Trumpova administrativa však nekončí u slov. Podle uniklých informací z širší verze bezpečnostní strategie plánuje Washington aktivně podporovat „vlastenecké strany“ v Evropě, které sdílejí jeho odpor k migraci a nadnárodním institucím. Dokument dokonce zmiňuje snahu „odtáhnout“ země jako Polsko, Maďarsko nebo Itálii od vlivu Bruselu a vytvořit s nimi exkluzivní bilaterální partnerství založená na sdílených konzervativních hodnotách.
Nová iniciativa s názvem „Pax Silica“, kterou Helberg prosazuje, má za cíl vybudovat globální dodavatelské řetězce pro AI technologie s vynecháním těch, kteří se nepodřídí americkým standardům deregulace. Pro Evropu to znamená drsné dilema: buď přijme americký model dravého kapitalismu a omezení sociálních standardů, nebo riskuje ztrátu amerického bezpečnostního deštníku v době, kdy hrozby na východě nemizí.
Čas na diplomatické kličkování se krátí. Donald Trump dal Evropě jasně najevo, že rok 2026 bude rokem rozhodnutí. Buď se kontinent transformuje v souladu s americkou vizí „Make Europe Great Again“, nebo se bude muset vyrovnat s následky izolace od největší světové ekonomiky, která již nemá trpělivost pro „mezinárodní jemnůstky“.
