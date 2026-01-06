Obyvatelé Prahy 4 se dnes musí vypořádat s nepříjemnou komplikací v podobě studených radiátorů a nedostatku teplé vody.
Rozsáhlý výpadek postihl hned několik čtvrtí včetně Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Podle aktuálních informací se tato situace dotýká přibližně 11 tisíc domácností. Příčinou je havárie na horkovodním potrubí, ke které došlo na křižovatce ulic Psárská a Ohradní.
Technici z Pražské teplárenské už na místě pracují na odstranění netěsnosti v ulici Pekárenská. Dispečink společnosti odhaduje, že by se dodávky tepla mohly obnovit ještě během dnešního dne, konkrétně před půlnocí.
Průběh oprav se může v závislosti na náročnosti prací změnit. Aktuální vývoj situace mohou lidé sledovat přímo na webových stránkách dodavatele.
Česko přitom zažívá extrémně mrazivé počasí, kdy teploty klesají během noci až k -16 stupňům. Ani během dne se teploty nevyšplhají nad nulu.
S podobným problémem se už druhý den potýkají lidé v Berlíně. Tamní situace je však mnohem dramatičtější a má kriminální pozadí. Úmyslně založený požár kabelového mostu přes Teltowský kanál vyřadil z provozu vysokonapěťové vedení, což připravilo o elektřinu a teplo až 45 000 domácností.
K útoku se přihlásila extremistická skupina Vulkangruppe, která akci odůvodnila protestem proti klimatické krizi a rozvoji umělé inteligence.
Související
Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou
Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange
před 1 hodinou
Netopí se, neteče voda. Tisíce domácností v Praze jsou kvůli havárii bez tepla
před 2 hodinami
Kuba čelí kvůli zadržení Madura jednomu z nejobtížnějších období moderní historie
před 3 hodinami
Machadová s Trumpem od pádu Madura nemluvila. Její šance na vedení Venezuely jsou mizivé
před 4 hodinami
Předpověď počasí do konce ledna. Meteorologové očekávají oteplování
včera
Smutná zpráva v úvodu roku. Zemřel kněz Miloslav Fiala
včera
Čeští hokejoví junioři přehráli Kanadu a po třech letech si zahrají na MS o zlato
včera
Útočník z obchodního centra v Hradci Králové míří do vazby
včera
Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem
včera
Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko
včera
Policie vyšetřuje vraždu na Strakonicku. Část těla hledali potápěči v řece
včera
Mrazy budou i nadále silné. Meteorologové prodloužili varování
včera
Grónský premiér vyzval Trumpa, aby přestal s nátlakem a konečně se vzdal fantazií o anexi
včera
"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice
včera
Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně
včera
Odporné, zhodnotilo za potlesku veřejnosti Okamurův projev litvínovské ANO. Babiš jej brání
včera
Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové
včera
Táhla kotvu po dně, dokud nenarazila na kabely. Finsko zadrželo sabotážní loď plující z Ruska
včera
Strach narůstá. Trump po Venezuele potvrdil zájem o Grónsko, Británie nepotvrdila, že by jeho anexi odsoudila
včera
Moskevské vysílání, udeřil Kupka. Fiala z SPD zpochybňoval ruskou vinu za Vrbětice
Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že není prokázáno, že za výbuchy ve Vrběticích jsou zodpovědní Rusové. Fiala se stal terčem kritiky přímo ve vysílání a posléze i na sociálních sítích, kde se do něj opřel například expremiér Petr Fiala (ODS).
Zdroj: Jan Hrabě