Češi se znovu sešli na podporu Ukrajiny. Je to i naše válka, prohlásil Pavel

Češi se v sobotu odpoledne sešli na Staroměstském náměstí, aby krátce před čtvrtým výročím začátku války na Ukrajině vyjádřili podporu napadené zemi. Akci podpořil svou účastí i prezident Petr Pavel.
Podle odhadu našeho reportéra dorazily na akci do centra Prahy nižší tisíce lidí a zaplnily Staroměstské náměstí. Mnozí si přinesli transparenty namířené proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi i proti jeho americkému protějšku Donaldu Trumpovi. Objevují se také vlajky Ukrajiny či Evropské unie.
Během shromáždění vystoupil prezident Petr Pavel, jehož řeč narušil problém s technikou, když přestal fungovat mikrofon. Když hlava státu mluvila, ozvali se její odpůrci, kteří ale od většiny přítomných občanů sklidili posměch.
Pavel v proslovu zdůraznil, že se probíhající válka týká nás všech. "Jestli někdo říká, že už jsme z války unavení, že už nás to otravuje neustále poslouchat o Ukrajině, tak se staví lhostejně k naší vlastní budoucnosti," podotkl. Vyjádřil názor, že na Ukrajině nakonec zavládne mír. "Bude záležet na tom, jaký mír to bude, protože ovlivní bezpečnost Evropy na dlouhou dobu dopředu," prohlásil.
Shromáždění, které pořádají nevládní organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Díky, že můžem, Evropský kongres Ukrajinců a Milion chvilek pro demokracii, upozorňuje na čtvrté výročí úplné invaze Ruska na Ukrajinu. Čtyři roky od začátku plnohodnotného konfliktu uplynou v úterý 24. února.
Kromě Pavla na akci vystoupí bývalý hokejový brankář Dominik Hašek a zástupci pořádajících organizací Šimon Pánek, Mikuláš Kroupa, Mikuláš Minář, Bohdan Rajčinec a Bára Stárek. Ukončí jej minuta ticha a vystoupení dětského pěveckého sboru, který zazpívá českou a ukrajinskou hymnu.
Organizátoři zdůraznili, že setkání probíhá v době mezi prvním a druhým čtením návrhu státního rozpočtu, ve kterém česká vláda navrhuje zcela zrušit pokračování Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské pomoci Ukrajině ve výši 500 milionů korun, včetně zdravotnického programu MEDEVAC.
"To by znamenalo faktický konec financování pomoci civilistům. Došlo by plnému přesunu odpovědnosti na soukromé dárce a českou veřejnost a k dalšímu umenšení pozice Česka mezi spojenci. Oslabení podpory napadené země by také znamenalo oslabení české role v její poválečné obnově," upozornili pořadatelé.
