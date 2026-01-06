Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange

V pondělí stanul dopadený venezuelský prezident Nicolás Maduro před federálním soudem v New Yorku a hned v úvodu vzbudil značnou pozornost médií výběrem svého právního zástupce. Po jeho boku se totiž objevil Barry Pollack, špičkový americký obhájce, který se proslavil především dlouholetým zastupováním zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange. Pollackovi se v roce 2024 podařilo po letech složitých jednání zajistit Assangeovo propuštění z britského vězení, což z něj v právních kruzích udělalo specialistu na ty nejnáročnější mezinárodní případy.

Pollack působí jako partner v advokátní kanceláři Harris St. Laurent & Wechsler, která sídlí přímo na Wall Street, jen kousek od budovy soudu, kde Maduro v pondělí odmítl všechna obvinění. Podle odborného hodnocení Chambers USA je Pollack považován za mimořádně hloubavého právníka, který „žije a dýchá soudními procesy“ a disponuje přirozenou schopností zapůsobit na porotu. Tyto zkušenosti bude Maduro při obhajobě proti závažným obviněním z narkoterorismu a pašování kokainu nepochybně potřebovat.

Právní tým již naznačil směr, kterým se bude obhajoba ubírat. Pollack během krátkého slyšení zdůraznil, že jeho klient je hlavou suverénního státu, a tudíž by měl požívat imunitu. Zároveň zpochybnil samotnou zákonnost Madurova dopadení, které označil za „vojenský únos“. Maduro sám se pokoušel promlouvat k soudci ve španělštině, prohlašoval o sobě, že je slušný člověk, a opakovaně trval na tom, že je stále legitimním prezidentem své země a v USA je držen jako válečný zajatec.

Kromě samotného Madura čelí obvinění i jeho manželka Cilia Flores, která rovněž vinu popírá. Její obhájce Mark Donnelly upozornil soud na její špatný zdravotní stav a naznačil, že během sobotního zásahu v Caracasu mohla utrpět zranění žeber. Podle obžaloby se manželský pár spolu se svým synem po desetiletí podílel na chodu mezinárodní kriminální sítě, která do USA distribuovala tuny drog. Všem obviněným nyní hrozí trest odnětí svobody až na doživotí.

Mezitím se na mezinárodní scéně rozhořela debata o tom, zda Spojené státy vojenským úderem na Venezuelu neporušily Chartu OSN. Dokument z roku 1945 totiž členským státům výslovně zakazuje hrozbu silou nebo její použití proti územní celistvosti či politické nezávislosti jiného státu. Někteří experti na mezinárodní právo, jako například Geoffrey Robertson, se domnívají, že Amerika se dopustila zločinu agrese, který Norimberský proces označil za vůbec nejzávažnější mezinárodní zločin.

Britská vláda k incidentu zaujala spíše opatrný postoj. Ministryně zahraničí Yvette Cooper sice v parlamentu zdůraznila nutnost dodržování mezinárodního práva, ale odmítla výslovně označit americký útok za nelegální. Místo toho se soustředila na kritiku Madurovy diktatury, která podle ní systematicky likvidovala demokratické instituce. Premiér Keir Starmer se také vyhýbá přímé kritice Washingtonu, čímž si vysloužil výtky od některých vlastních poslanců, kteří se obávají, že mlčení Západu by mohlo povzbudit Rusko nebo Čínu k podobným akcím v jiných částech světa.

Napětí se stupňuje také ve vztazích s Kolumbií. Donald Trump označil kolumbijského prezidenta Gustava Petra za „nemocného muže“, který údajně profituje z výroby kokainu. Přestože pro toto tvrzení neexistují žádné důkazy, Trumpovy výhrůžky vyvolaly v Bogotě značné znepokojení. Petro varoval, že pokud USA zaútočí na Kolumbii nebo zatknou jejího zvoleného lídra, rozpoutají v regionu vlnu násilí a odporu, kterou přirovnal k „probuzení jaguára“.

