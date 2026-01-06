Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině

Libor Novák

6. ledna 2026 12:27

Koalice ochotných v Kyjevě
Koalice ochotných v Kyjevě Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

V pařížském Elysejském paláci se scházejí lídři takzvané „koalice ochotných“, aby se pokusili o zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině. Setkání hostí francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho cílem je doladit bezpečnostní záruky pro Kyjev v rámci rodícího se mírového plánu. Podle ukrajinské strany je dohoda hotová již z devadesáti procent, zbývající část však představuje nejobtížnější body konfliktu, který se blíží ke svému čtvrtému roku.

Vážnost situace a naléhavost diplomacie podtrhl tragický incident z noci na pondělí. Rusko podniklo masivní útok za pomoci 165 dronů a devíti raket, který zasáhl soukromou zdravotnickou kliniku v kyjevské čtvrti Oboloň. Útok si vyžádal život třicetiletého muže, který se v zařízení léčil, a několik dalších lidí bylo zraněno. Personál kliniky musel evakuovat desítky pacientů pod palbou a v mrazivých teplotách dosahujících -8 °C.

Na pařížské schůzce nechybí ani delegace ze Spojených států, kterou vedou zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner. Jejich přítomnost potvrzuje aktivní roli nové americké administrativy při hledání konce nejkrvavějšího evropského konfliktu od konce druhé světové války. Původně měl delegaci vést ministr zahraničí Marco Rubio, ten však musel plány změnit kvůli dozvukům americké vojenské operace ve Venezuele.

Hlavním tématem jednání je pět klíčových bodů poválečného uspořádání. Patří mezi ně mechanismy monitorování příměří, dlouhodobá podpora ukrajinských ozbrojených sil a především formát rozmístění mnohonárodních sil na ukrajinském území. Paříž zdůrazňuje, že evropské jednotky by neměly stát přímo na 1 400 kilometrů dlouhé linii doteku, ale měly by působit v zázemí jako odstrašující prvek proti budoucí ruské agresi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vkládá do pařížského summitu velké naděje a věří, že by se finální dokument mohl stát základem pro širší konferenci ve Spojených státech koncem ledna. Kyjev však varuje, že jakýkoli mír nesmí umožnit Rusku jen přeskupit síly. Pro Ukrajinu je klíčové, aby dohoda obsahovala „fyzickou přítomnost“ spojeneckých vojsk a jasné kroky pro případ porušení klidu zbraní.

Moskva naopak stupňuje tlak jak na bitevním poli, tak v rétorice. Ruské jednotky v posledních týdnech zaznamenaly největší územní zisky od počátku invaze a Kreml trvá na plné kontrole nad Donbasem. Vladimir Putin vzkázal, že bude v tažení pokračovat, pokud nebudou splněny jeho tvrdé požadavky. Současně se Rusko snaží „roztáhnout“ frontu útoky na severu v Sumské oblasti, kde nedávno oznámilo dobytí vesnice Grabovske.

Jednání v Paříži sledují s napětím i další evropské metropole. Britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz a kanadský premiér Mark Carney se účastní diskusí o budování „vnitřní odolnosti“ Ukrajiny. Kromě vojenských záruk se v zákulisí mluví o obřím balíku ekonomické pomoci na obnovu země ve výši až 800 miliard dolarů, který by měl být rozložen do příštího desetiletí.

Diplomatickou atmosféru v Paříži mírně komplikují i další kroky Donalda Trumpa, zejména jeho nedávné zmínky o Grónsku, které vyvolaly nervozitu u dánských představitelů. Evropští lídři se tak ocitají v delikátní pozici: na jedné straně potřebují americkou sílu k zastavení Putina, na druhé straně čelí nepředvídatelné politice Bílého domu.

Právě Trumpův pragmatický přístup k válce je to, co nyní žene diplomacii vpřed nebývalým tempem. Americký prezident odmítl ruská obvinění, že by Kyjev útočil drony na Putinovu rezidenci, a označil je za nedůvěryhodná. Tím vyslal signál, že nenechá Moskvu diktovat narativ jednání, i když sám tlačí na rychlé ukončení bojů.

Výsledek úterního summitu by mohl být definující pro celý rok 2026. Pokud se podaří nalézt shodu na rozmístění evropských mírových sil, mohl by se svět poprvé po čtyřech letech dočkat reálného zastavení palby. Bezpečnostní záruky, které se nyní v Paříži rodí, mají být tou pojistkou, která zabrání, aby se historie po pár měsících klidu znovu opakovala.

před 1 hodinou

Svět se změnil. Vlastnit více pasů už není luxus, ale nutnost

Související

Koalice ochotných

Velká Británie svolává summit koalice ochotných na podporu Ukrajiny

Spojené království uspořádá ve čtvrtek klíčové jednání „koalice ochotných“, volného uskupení západních států poskytujících pomoc Ukrajině. Summit se uskuteční na okraj britsko-francouzského setkání a iniciativu vedou francouzský prezident Emmanuel Macron a nový britský premiér Keir Starmer.

Více souvisejících

Evropská "Koalice ochotných" válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 42 minutami

Koalice ochotných v Kyjevě

Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině

V pařížském Elysejském paláci se scházejí lídři takzvané „koalice ochotných“, aby se pokusili o zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině. Setkání hostí francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho cílem je doladit bezpečnostní záruky pro Kyjev v rámci rodícího se mírového plánu. Podle ukrajinské strany je dohoda hotová již z devadesáti procent, zbývající část však představuje nejobtížnější body konfliktu, který se blíží ke svému čtvrtému roku.

před 1 hodinou

Americký pas, ilustrační foto

Svět se změnil. Vlastnit více pasů už není luxus, ale nutnost

V éře rostoucí politické nestability a zpřísňujících se hraničních kontrol se druhý cestovní pas stává pro mnohé nejcennějším aktivem. Nejde už jen o výsadu elit nebo cestovatelů, ale o strategickou pojistku, kterou si na konci roku 2025 pořídil i herec George Clooney se svou rodinou, když získali francouzské občanství. V době, kdy svět čelí nepředvídatelným krizím, se vlastnictví více státních příslušností mění z luxusu v nutnost, která otevírá dveře k práci, studiu i bezpečnému úkrytu.

před 2 hodinami

Julian Assange, autor: David G. Silvers, Cancillería del Ecuador

Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange

V pondělí stanul dopadený venezuelský prezident Nicolás Maduro před federálním soudem v New Yorku a hned v úvodu vzbudil značnou pozornost médií výběrem svého právního zástupce. Po jeho boku se totiž objevil Barry Pollack, špičkový americký obhájce, který se proslavil především dlouholetým zastupováním zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange. Pollackovi se v roce 2024 podařilo po letech složitých jednání zajistit Assangeovo propuštění z britského vězení, což z něj v právních kruzích udělalo specialistu na ty nejnáročnější mezinárodní případy.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová s Trumpem od pádu Madura nemluvila. Její šance na vedení Venezuely jsou mizivé

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, která nedávno získala Nobelovu cenu za mír, poskytla svůj první televizní rozhovor od převratných událostí v zemi. V rozhovoru pro stanici Fox News prozradila, že s Donaldem Trumpem naposledy hovořila loni v říjnu. Jejich telefonát se uskutečnil právě v den, kdy bylo oznámeno její ocenění prestižní cenou. Od té doby nebyli v žádném přímém kontaktu, což vyvolává otázky o budoucích vztazích.

před 6 hodinami

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští hokejoví junioři přehráli Kanadu a po třech letech si zahrají na MS o zlato

Už se to stává koloritem. Pokaždé když začne nový rok, jsou blízko k prvnímu českému sportovnímu úspěchu hokejoví reprezentanti do 20 let na mistrovství světa své věkové kategorie. V roce 2023 získali stříbro, v letech 2024 a 2025 bronz. Nyní mají opět šanci získat zlato, protože se dostali do finále, kde změří síly v noci na úterý (2:30 středoevropského času) se Švédy. Probojovali se tam díky tomu, že v semifinále dokázali přehrát Kanadu, jako nikdy před tím.

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko

Vláda Andreje Babiše se v pondělí sešla k první schůzi v novém roce. Projednala a schválila mimo jiné své programové prohlášení, jehož naplnění má Českou republiku zařadit mezi prosperující, stabilní a bezpečné státy Evropy. Zabývala se rovněž návrhem novely zákona o silničním provozu a poslaneckým návrhem na změnu legislativy v oblasti státní služby.

včera

včera

včera

Jens-Frederik Nielsen

Grónský premiér vyzval Trumpa, aby přestal s nátlakem a konečně se vzdal fantazií o anexi

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen ostře vystoupil proti opakovaným prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné anexi tohoto největšího ostrova světa. Vyzval šéfa Bílého domu, aby se vzdal svých „fantazií o anexi“ a přestal s nepřijatelnou rétorikou plnou nátlaku. Nielsen zdůraznil, že Grónsko je domovem tamních obyvatel a svébytným územím, které si o své budoucnosti rozhoduje samo.

včera

Radim Fiala (SPD)

"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice

Spor kolem zapojení Ruska do výbuchů v muničním areálu Vrbětice znovu rozvířil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že ruská účast na tragické události z roku 2014 nebyla jednoznačně prokázána. Tento postoj zopakoval i v pondělí s tím, že nehodlá o svém přesvědčení lhát. Podle něj je úkolem tajných služeb, policie a soudů, aby o vině Ruska přesvědčily jeho i celou veřejnost.

včera

Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Obrněná vozidla a vrtulníky převážejí Madura do soudní síně

Bývalý lídr Venezuely Nicolás Maduro se v nejbližších hodinách poprvé objeví před newyorským federálním soudem. Na Manhattan ho přepravuje ostře střežená kolona obrněnců, na kterou shora dohlížejí policejní helikoptéry. Samotné soudní jednání je naplánováno na osmnáctou hodinu času. Kamery z vrtulníků zachytily politikovu chůzi, při níž bylo patrné, že výrazně kulhá.

včera

včera

Věznice

Místo, kde drží Madura, má k luxusu daleko. Na soudní líčení čekají najatí profesionálové

V New Yorku vrcholí přípravy na jedno z nejsledovanějších soudních líčení historie. Sesazený venezuelský prezident Nicolás Maduro se dnes v poledne místního času poprvé postaví před federální soud na Manhattanu. Zatímco jeho sobotní dopadení americkými speciálními jednotkami bylo bleskovou a dramatickou show, pondělní realita v Brooklynu, kde byl Maduro dočasně uvězněn, připomíná spíše drsný industriální film než prezidentský protokol.

včera

Táhla kotvu po dně, dokud nenarazila na kabely. Finsko zadrželo sabotážní loď plující z Ruska

Finské úřady na Silvestra zadržely nákladní loď Fitburg, kterou podezřívají z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky a Tallinn. Vyšetřování ukázalo, že plavidlo plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin táhlo kotvu po mořském dně desítky kilometrů, než narazilo na infrastrukturu patřící společnosti Elisa. Policie incident vyšetřuje jako závažné poškození cizí věci a pokus o sabotáž.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy