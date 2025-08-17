Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5

17. srpna 2025 18:20

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025).
Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025). Foto: president.gov.ua

Evropští lídři se zúčastnili virtuálního setkání takzvané Koalice ochotných, hlavních evropských spojenců Ukrajiny. Jednání bylo před malou chvílí ukončeno a lídři zemí se začínají vyjadřovat k hlavním bodům, které byly projednány.

Finský prezident Alexander Stubb po schůzce napsal, že v rámci koalice panuje silná shoda ohledně potřeby nadále podporovat Ukrajinu. Estonský premiér Kristen Michal uvedl, že se jeho země zaměří na bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Tyto záruky by měly být co nejblíže článku 5 NATO, který stanovuje vzájemnou obranu členů v případě napadení.

Prezident Evropské rady António Costa řekl, že pro dosažení trvalého míru je v této chvíli nejdůležitější transatlantická jednota. Zdůraznil, že pokud nebude dohodnuto příměří, musí EU a USA zvýšit tlak na Rusko. Costa také uvítal ochotu Spojených států podílet se na poskytování bezpečnostních záruk Ukrajině.

Litevský prezident Gitanas Nausėda dodal, že Ukrajina potřebuje „skutečné bezpečnostní záruky“, včetně ujištění podpory ze strany USA. Dále uvedl, že vojenská podpora je pro Ukrajinu klíčová, aby získala silnější pozici při jednáních.

Americký prezident Donald Trump pozval do Bílého domu evropské lídry, aby se zúčastnili jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzka, která se koná na Zelenského žádost, proběhne ve Washingtonu v pondělí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila na sociální síti X, že se setkání v Bílém domě zúčastní. Podle vládních zdrojů se v pondělí vydají do Washingtonu s ukrajinským prezidentem také francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a finský prezident Alexander Stubb. Jednání se má zúčastnit i italská premiérka Giorgia Meloniová.

Během pátečního summitu na Aljašce měl ruský prezident Vladimir Putin požadovat stažení Ukrajiny z Doněcké a Luhanské oblasti. Tyto informace pocházejí ze dvou zdrojů, které byly s jednáním seznámeny. Putin Trumpovi výměnou za to nabídl zmrazení bojů na zbývající frontové linii.

Donald Trump údajně podpořil tento plán, který by zajistil Rusku část ukrajinského území, a sdělil evropským lídrům, že mírové řešení lze vyjednat, pokud Zelenskyj bude souhlasit se vzdáním se Donbasu.

Evropští lídři opakovaně zdůrazňují, že Zelenskyj, který byl dosud ve velké části americko-ruské diplomacie opomíjen, musí hrát v budoucích jednáních větší roli. Trvalého míru nelze dosáhnout bez jeho účasti.

Po pátečních jednáních na Aljašce, která neskončila žádným průlomem, Starmer prohlásil, že Trumpovo úsilí přiblížilo ukončení ruské války na Ukrajině více než kdy dříve. Jeho snaha o ukončení zabíjení si prý zaslouží uznání. Starmer ale dodal, že cesta k míru na Ukrajině se nesmí ubírat bez Zelenského.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím uvedl, že neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje snahy o ukončení války. Rusko podle něj odmítá četné výzvy k zastavení palby a zatím nestanovilo, kdy ukončí zabíjení.

Zelenskyj dodal, že pokud Rusové nemají vůli zastavit stávkující útoky, bude vyžadovat mnoho úsilí, aby se jim vštípila vůle k realizaci mnohem větších ústupků. Těmi je myšleno mírové soužití se svými sousedy na desetiletí.

před 3 hodinami

Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU

Koalice ochotných

Velká Británie svolává summit koalice ochotných na podporu Ukrajiny

Spojené království uspořádá ve čtvrtek klíčové jednání „koalice ochotných“, volného uskupení západních států poskytujících pomoc Ukrajině. Summit se uskuteční na okraj britsko-francouzského setkání a iniciativu vedou francouzský prezident Emmanuel Macron a nový britský premiér Keir Starmer.
Koalice ochotných v Kyjevě

Mimořádná zpráva Příměří bude na Ukrajině od pondělí, shodl se Kyjev s Trumpem a koalicí ochotných. Pokud ne, Rusko za to zaplatí

Evropská diplomatická ofenziva vyvrcholila 10. května v ukrajinské metropoli Kyjevě, kam přijeli čelní představitelé čtyř klíčových evropských zemí – Francie, Německa, Velké Británie a Polska – na podporu Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj je přivítal osobně, aby společně jednali o novém návrhu na 30denní bezpodmínečné příměří s Ruskem. Do jednání se zapojil i americký prezident Donald Trump během společného telefonátu s evropskými lídry.

Zdroj: Libor Novák

