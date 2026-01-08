Pavel chce, aby Česko podpořilo Dánsko. O Grónsku by vedl dialog v NATO

Česko by se podle prezidenta Petra Pavla mělo připojit ke společnému evropskému prohlášení na podporu Dánska, které čelí americkému tlaku ohledně Grónska. Pavel nicméně uvedl, že zájem Washingtonu na bezpečnosti v severním Atlantiku považuje za pochopitelný.
Pavel prozradil, že by považoval za správné, aby se Česko připojilo ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku. "Informoval jsem o tom také předsedu vlády Andreje Babiše na společném obědě. Klíčové je, abychom bezpečnostní otázky týkající se Grónska řešili prostřednictvím dialogu mezi spojenci a v rámci NATO," napsal na síti X.
Prezident podotkl, že Dánsko rozhodně nepředstavuje hrozbu či nepřítele. Naopak ho označil za blízkého partnera a spojence v rámci Severoatlantické aliance. Zároveň poznamenal, že Grónsko je nedílnou součástí dánského království.
Hlava státu nicméně naznačila, že má pochopení i pro Washington. "Zájem Spojených států amerických na bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku je pochopitelný a je naším sdíleným zájmem," uvedl.
"Spojenci jistě budou připravení k diskusi, jak k bezpečnosti nejlépe společně přispět a zabránit tomu, aby se region stal pro Spojené státy a spojenecké území hrozbou," dodal prezident.
Geopolitický význam Grónska roste s táním arktického ledu, které otevírá nové plavební trasy a přístup k nerostnému bohatství. Zatímco Trumpova administrativa vidí v ovládnutí ostrova strategickou nutnost pro obranu západní polokoule, Dánsko i samotné Grónsko takové úvahy kategoricky odmítají.
