Francie se rozloučila s legendární herečkou Brigitte Bardotovou

Lucie Podzimková

8. ledna 2026 10:28

Brigitte Bardotová
Brigitte Bardotová Foto: YouTube

Francie se ve středu v letovisku Saint-Tropez rozloučila s legendární herečkou a zpěvačkou Brigitte Bardotovou. Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela v neděli 28. prosince ve věku 91 let. 

Soukromý smuteční obřad začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie začal za tónů Ave Maria. Zúčastnili se ho manžel Bardotové, její syn či vnoučata a také pozvaní hosté. Veřejnost měla možnost sledovat poslední rozloučení na několika obrazovkách umístěných v ulicích Saint-Tropez. 

Vdovec Bernard d’Ormale v uplynulých dnech v rozhovoru pro magazín Paris Match odhalil, že jeho žena podlehla rakovině, když předtím absolvovala dvě operace. Někdejší úspěšná herečka a zpěvačka má být pohřbena na hřbitově na pobřeží Středozemního moře.  

Pařížská rodačka Bardotová byla velkou filmovou hvězdou konce 50. a celých 60. let minulého století. Jako mladá se věnovala baletu, úspěšnou hereckou kariéru zahájila v roce 1952. O pět let později se proslavila díky roli ve filmu ...a Bůh stvořil ženu. 

Oscara sice francouzská ikona popkultury nikdy nezískala, ale obdržela cenu Donatellův David pro nejlepší zahraniční herečku za výkon ve filmu Pravda. Vysloužila si také nominaci na cenu BAFTA v obdobné kategorii. Během kariéry si zahrála v téměř padesáti filmech a několika muzikálech. Zároveň nahrála přes 60 písní. 

Bardotová učinila v roce 1973, kdy jí ještě nebylo ani 40 let, zásadní rozhodnutí a odešla ze světa šoubyznysu. Přesto si vysloužila Řád čestné legie, jímž byla oceněna v roce 1985. Ve zbytku života byla zapálenou aktivistkou za práva zvířat, z toho důvodu založila i Nadaci Brigitte Bardot.

před 18 minutami

Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi

Související

Andrej Babiš

Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř

Nejen francouzští státní představitelé, ale i čeští politici reagují na nedělní smutnou zprávu o smrti legendární herečky Brigitte Bardotové. Lítost projevili premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela ve věku 91 let. 

Více souvisejících

Brigitte Bardotová Francie

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Nuuk

Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi

Obyvatelé Grónska vyjadřují značné obavy a rozhořčení nad neutichajícím zájmem administrativy Donalda Trumpa o jejich území. Podnikatelka Mia Chemnitz z hlavního města Nuuk v rozhovoru pro BBC jasně vzkázala, že Grónsko není na prodej a místní se nechtějí stát Američany. Tato rétorika vyvolává nervozitu napříč celým ostrovem i v zahraničí, zejména poté, co Bílý dům potvrdil aktivní diskuse o koupi tohoto dánského území.

před 40 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Donald Trump

USA opustí desítky mezinárodních organizací, rozhodl Trump

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení, podle kterého mají Spojené státy americké opustit 31 agentur OSN a dalších 35 organizací, které nespadají pod OSN. Bílý dům vysvětlil, že tyto organizace fungují v rozporu s americkými národními zájmy. O nařízení informovala stanice CNBC. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr.

"Jezte skutečné jídlo." Trumpova administrativa vyhlásila válku cukru

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila radikálně upravená výživová doporučení pro Američany. Nové pokyny, které v Bílém domě prezentovali ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a ministryně zemědělství Brooke Rollinsová, kladou důraz na konzumaci celistvých, minimálně průmyslově zpracovaných potravin. Hlavním heslem nové kampaně, která je součástí agendy „Make America Healthy Again“ (MAHA), se stalo prosté doporučení: „Jezte skutečné jídlo.“

včera

Marco Rubio

Jednání o Grónsku začne příští týden. Rubio se sejde s představiteli Dánska

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu na Kapitolu potvrdil, že se příští týden sejde s dánskými představiteli k jednání o Grónsku. Reagoval tak na stupňující se napětí mezi Washingtonem a Kodaní poté, co Trumpova administrativa obnovila své agresivní snahy o převzetí kontroly nad tímto autonomním územím. Rubio, který vystoupil po boku ministra obrany Peta Hegsetha, se však vyhnul přímé odpovědi na otázku, zda Bílý dům vylučuje použití vojenské síly k dosažení tohoto cíle.

včera

Ropa, ilustrační fotografie

USA oznámily, že převezmou kontrolu nad veškerou venezuelskou ropou

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že Spojené státy budou prodávat venezuelskou ropu po neomezenou dobu. Toto prohlášení zaznělo jen krátce poté, co americké síly v severním Atlantiku zabavily další sankcionovaný tanker. Podle Wrighta plánuje Washington nejprve prodat nahromaděné zásoby suroviny a následně převzít kontrolu nad veškerou budoucí produkcí této jihoamerické země.

včera

Donald Trump

Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj

Vztahy mezi Bílým domem a venezuelskou opozicí procházejí nečekanou krizí. Donald Trump, který ještě nedávno označoval svržení Nicoláse Madura za historický úspěch své administrativy, nyní odmítá podpořit Maríu Corinu Machadovou v čele země. Přestože tato držitelka Nobelovy ceny za mír označila americkou intervenci za „velký krok pro svobodu“, u prezidenta narazila na nečekanou překážku – jeho vlastní ambice.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí

Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti Truth Social ostře zaútočil na evropské spojence a zpochybnil akceschopnost Severoatlantické aliance. Ve svém příspěvku psaném velkými písmeny prohlásil, že Rusko a Čína mají z NATO bez účasti Spojených států „nulový strach“. Trump tím reagoval na kritiku, která se na něj snesla z Evropy poté, co Bílý dům potvrdil, že zvažuje různé cesty k ovládnutí Grónska.

včera

Vrtulník MH-6 Little Bird nad tankerem

Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou

Americké ozbrojené síly v severním Atlantiku úspěšně završily dramatickou operaci a zmocnily se ropného tankeru Marinera, který se v uplynulých týdnech snažil uniknout námořní blokádě. Informaci dnes odpoledne oficiálně potvrdilo Evropské velitelství USA (EUCOM). Plavidlo, které se dříve jmenovalo Bella 1 a plulo pod vlajkou Guyany, bylo obsazeno speciálními jednotkami v mezinárodních vodách jižně od Islandu na základě zatykače vydaného americkým federálním soudem.

včera

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na novoročním obědě. (7.1.2025) Prohlédněte si galerii

Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul

Novoroční setkání na Pražském hradě přineslo první vážný rozpor mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem středečního jednání se stalo obsazení křesla ministra životního prostředí. Andrej Babiš hlavě státu oficiálně navrhl Filipa Turka, výraznou tvář strany Motoristé sobě, prezident však tuto nominaci bez váhání odmítl.

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem

V mezinárodních vodách v severním Atlantiku se Spojené státy pokoušejí obsadit ropný tanker Marinera, který už více než dva týdny uniká americkému námořnictvu a pobřežní stráži. Situace je o to kritičtější, že Moskva k lodi vyslala ponorku a další válečná plavidla, aby jí poskytla ochranu, čímž se otevřené moře změnilo v potenciální bojiště mezi dvěma jadernými mocnostmi.

včera

Rusko, Kreml

Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu

Nedávné zadržení Nicoláse Madura americkými komandy vyneslo na světlo starší zákulisní plány Moskvy na geopolitický obchod s Washingtonem. Fiona Hillová, někdejší Trumpova expertka na Rusko, tvrdí, že už před lety Kreml nabízel snížení podpory venezuelskému režimu výměnou za to, že mu USA nebudou zasahovat do dění na Ukrajině. Ruští diplomaté tuto možnost tehdy opakovaně naznačovali s odkazem na historické rozdělení sfér vlivu.

včera

Marco Rubio

Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku

Vlády Dánska a Grónska usilují o urgentní schůzku s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Reagují tak na stupňující se rétoriku Washingtonu, který v úterý znovu potvrdil svůj záměr ovládnout tento strategický arktický ostrov. Napětí mezi spojenci v NATO dosáhlo vrcholu poté, co Bílý dům prohlásil, že pro získání Grónska zůstává „vojenská varianta vždy ve hře“.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři

V ruském proválečném digitálním prostoru vyvolala víkendová americká operace „Absolute Resolve“, při níž komanda Delta Force v Caracasu zajala prezidenta Nicoláse Madura, bouři emocí. Komunita takzvaných Z-bloggerů, která obvykle oslavuje ruskou vojenskou sílu, se tentokrát ocitla v nezvyklém rozpoložení. Jejich reakce se pohybují na škále od ostré kritiky amerického „neokolonialismu“ až po neskrývaný, byť hořký obdiv k efektivitě, s jakou USA svého cíle dosáhly.

včera

Zimní počasí v Praze

Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná

Evropu v těchto dnech svírá vlna extrémních mrazů a silného sněžení, která v úterý a ve středu způsobila rozsáhlý kolaps v dopravě. Arktické počasí doprovázené první letošní pojmenovanou bouří Goretti ochromilo klíčové letištní uzly, zastavilo železniční spoje a vytvořilo nebezpečné podmínky na silnicích. Meteorologové varují, že intenzita nynějšího ochlazení je pro toto roční období zcela mimořádná.

včera

Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico

Možná akvizice Grónska ze strany Spojených států přestává být vnímána jako výstřední nápad a mění se v promyšlenou strategii. Deník Politico ve své analýze ze 7. ledna 2026 popisuje čtyři konkrétní kroky, kterými by Donald Trump mohl dosáhnout svého cíle. Ačkoliv se scénář podobný nedávnému zásahu ve Venezuele zdá u spojence NATO nepravděpodobný, Washington již podle odborníků podniká kroky, které připomínají expanzivní politiku síly.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy