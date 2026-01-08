Francie se rozloučila s legendární herečkou Brigitte Bardotovou

Francie se ve středu v letovisku Saint-Tropez rozloučila s legendární herečkou a zpěvačkou Brigitte Bardotovou. Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela v neděli 28. prosince ve věku 91 let.
Soukromý smuteční obřad začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie začal za tónů Ave Maria. Zúčastnili se ho manžel Bardotové, její syn či vnoučata a také pozvaní hosté. Veřejnost měla možnost sledovat poslední rozloučení na několika obrazovkách umístěných v ulicích Saint-Tropez.
Vdovec Bernard d’Ormale v uplynulých dnech v rozhovoru pro magazín Paris Match odhalil, že jeho žena podlehla rakovině, když předtím absolvovala dvě operace. Někdejší úspěšná herečka a zpěvačka má být pohřbena na hřbitově na pobřeží Středozemního moře.
Pařížská rodačka Bardotová byla velkou filmovou hvězdou konce 50. a celých 60. let minulého století. Jako mladá se věnovala baletu, úspěšnou hereckou kariéru zahájila v roce 1952. O pět let později se proslavila díky roli ve filmu ...a Bůh stvořil ženu.
Oscara sice francouzská ikona popkultury nikdy nezískala, ale obdržela cenu Donatellův David pro nejlepší zahraniční herečku za výkon ve filmu Pravda. Vysloužila si také nominaci na cenu BAFTA v obdobné kategorii. Během kariéry si zahrála v téměř padesáti filmech a několika muzikálech. Zároveň nahrála přes 60 písní.
Bardotová učinila v roce 1973, kdy jí ještě nebylo ani 40 let, zásadní rozhodnutí a odešla ze světa šoubyznysu. Přesto si vysloužila Řád čestné legie, jímž byla oceněna v roce 1985. Ve zbytku života byla zapálenou aktivistkou za práva zvířat, z toho důvodu založila i Nadaci Brigitte Bardot.
