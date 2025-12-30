Francie se s Bardotovou rozloučí příští týden. Pohřeb bude v Saint-Tropez

Pohřeb legendární herečky a zpěvačky Brigitte Bardotové proběhne příští týden ve známém francouzském letovisku Saint-Tropez. Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela v neděli ve věku 91 let.
Poslední rozloučení proběhne ve středu 7. ledna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Saint-Tropez a poběží na obrazovkách napříč městem. Následovat má soukromý pohřeb za účasti, uvedla její nadace podle francouzského deníku Le Monde.
Starosta města již dříve řekl, že Bardotová má být pohřbena na místním hřbitově u mořských břehů. Slavná herečka se přitom před lety nechala slyšet, že by si přála být pochována na zahradě, aby "davy idiotů" nešlapaly po hrobu jejích rodičů a prarodičů.
Pařížská rodačka Bardotová byla velkou filmovou hvězdou konce 50. a celých 60. let minulého století. Jako mladá se věnovala baletu, úspěšnou hereckou kariéru zahájila v roce 1952. O pět let později se proslavila díky roli ve filmu ...a Bůh stvořil ženu.
Oscara sice francouzská ikona popkultury nikdy nezískala, ale obdržela cenu Donatellův David pro nejlepší zahraniční herečku za výkon ve filmu Pravda. Vysloužila si také nominaci na cenu BAFTA v obdobné kategorii. Během kariéry si zahrála v téměř padesáti filmech a několika muzikálech. Zároveň nahrála přes 60 písní.
Bardotová učinila v roce 1973, kdy jí ještě nebylo ani 40 let, zásadní rozhodnutí a odešla ze světa šoubyznysu. Přesto si vysloužila Řád čestné legie, jímž byla oceněna v roce 1985. Ve zbytku života byla zapálenou aktivistkou za práva zvířat, z toho důvodu založila i Nadaci Brigitte Bardot.
