Prezident Pavel se pustil do šéfa Motoristů Macinky

Libor Novák

8. ledna 2026 13:33

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Mezi pražským Hradem a vedením strany Motoristé sobě se rozhořel ostrý spor, který vyvolal ministr zahraničních věcí a předseda strany Petr Macinka. Jádrem sváru je odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v reakci na to naznačil, že prezident možná o kompetenční žalobu záměrně stojí, aby si skrze „své“ lidi u Ústavního soudu nechal rozšířit pravomoci.

Lídr Motoristů ve vysílání České televize spekuloval o tom, že Petr Pavel může mít zájem na změně ústavních zvyklostí. Podle Macinky by Ústavní soud, jehož členy jmenoval právě současný prezident, mohl svými výroky de facto změnit právní prostředí a přidat hlavě státu kompetence, které mu v parlamentním systému nenáleží.

Macinka dokonce prohlásil, že netuší, zda prezident nemá se soudci, které do funkcí navrhl, nějaké neveřejné styky či dohody. „Možná si od toho pan prezident slibuje, že když Ústavní soud, který plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa, možná si tímto způsobem v podstatě říká o to, aby mu ten Ústavní soud přidal nějaké kompetence,“ uvedl Macinka. 

Reakce prezidentské kanceláře na sebe nenechala dlouho čekat a byla neobvykle tvrdá. Hrad označil Macinkova slova za „politický faul“ a zdůraznil, že zpochybňování nestrannosti ústavních soudců z úst člena vlády je zcela nepřijatelné.

Prezident v oficiálním vyjádření připomněl, že proces výběru soudců je demokratický a transparentní, neboť každý kandidát musí projít schválením v Senátu, a není tedy pouze v rukou hlavy státu.

„Ústavní soudce schvaluje hlasováním Senát Parlamentu ČR, navrhuje a po schválení senátory jmenuje prezident republiky. Proces je demokratický, mimořádně transparentní a zcela v souladu s ústavou,“ uvedl Hrad.

Petr Pavel se rovněž důrazně ohradil proti jakýmkoli spekulacím o zákulisních dohodách s ústavními soudci. Podle Hradu jsou taková tvrzení nepodložená a nebezpečně podkopávají důvěru v klíčové ústavní instituce.

před 4 hodinami

Pavel chce, aby Česko podpořilo Dánsko. O Grónsku by vedl dialog v NATO

Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul

Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul

Novoroční setkání na Pražském hradě přineslo první vážný rozpor mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem středečního jednání se stalo obsazení křesla ministra životního prostředí. Andrej Babiš hlavě státu oficiálně navrhl Filipa Turka, výraznou tvář strany Motoristé sobě, prezident však tuto nominaci bez váhání odmítl.

