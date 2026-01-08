Mezi pražským Hradem a vedením strany Motoristé sobě se rozhořel ostrý spor, který vyvolal ministr zahraničních věcí a předseda strany Petr Macinka. Jádrem sváru je odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v reakci na to naznačil, že prezident možná o kompetenční žalobu záměrně stojí, aby si skrze „své“ lidi u Ústavního soudu nechal rozšířit pravomoci.
Lídr Motoristů ve vysílání České televize spekuloval o tom, že Petr Pavel může mít zájem na změně ústavních zvyklostí. Podle Macinky by Ústavní soud, jehož členy jmenoval právě současný prezident, mohl svými výroky de facto změnit právní prostředí a přidat hlavě státu kompetence, které mu v parlamentním systému nenáleží.
Macinka dokonce prohlásil, že netuší, zda prezident nemá se soudci, které do funkcí navrhl, nějaké neveřejné styky či dohody. „Možná si od toho pan prezident slibuje, že když Ústavní soud, který plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa, možná si tímto způsobem v podstatě říká o to, aby mu ten Ústavní soud přidal nějaké kompetence,“ uvedl Macinka.
Reakce prezidentské kanceláře na sebe nenechala dlouho čekat a byla neobvykle tvrdá. Hrad označil Macinkova slova za „politický faul“ a zdůraznil, že zpochybňování nestrannosti ústavních soudců z úst člena vlády je zcela nepřijatelné.
Prezident v oficiálním vyjádření připomněl, že proces výběru soudců je demokratický a transparentní, neboť každý kandidát musí projít schválením v Senátu, a není tedy pouze v rukou hlavy státu.
„Ústavní soudce schvaluje hlasováním Senát Parlamentu ČR, navrhuje a po schválení senátory jmenuje prezident republiky. Proces je demokratický, mimořádně transparentní a zcela v souladu s ústavou,“ uvedl Hrad.
Petr Pavel se rovněž důrazně ohradil proti jakýmkoli spekulacím o zákulisních dohodách s ústavními soudci. Podle Hradu jsou taková tvrzení nepodložená a nebezpečně podkopávají důvěru v klíčové ústavní instituce.
V ruském proválečném digitálním prostoru vyvolala víkendová americká operace „Absolute Resolve“, při níž komanda Delta Force v Caracasu zajala prezidenta Nicoláse Madura, bouři emocí. Komunita takzvaných Z-bloggerů, která obvykle oslavuje ruskou vojenskou sílu, se tentokrát ocitla v nezvyklém rozpoložení. Jejich reakce se pohybují na škále od ostré kritiky amerického „neokolonialismu“ až po neskrývaný, byť hořký obdiv k efektivitě, s jakou USA svého cíle dosáhly.
