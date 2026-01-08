Trump nastínil nejbližší budoucnost Venezuely. Američané se vlivu jen tak nezřeknou

Jen čas podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukáže, jak dlouho budou Spojené státy americké dohlížet na dění ve Venezuele po zadržení jejího prezidenta Nicolase Madura. Uvedl to v rozhovoru pro americký deník The New York Times.
Trump byl v rozhovoru dotázán, zda Washington předpokládá, že bude rozhodovat o Venezuele tři měsíce, půlrok, rok, anebo ještě déle. "Řekl bych, že déle," konstatoval americký prezident.
Šéf Bílého domu prohlásil, že jihoamerická země bude přebudována velmi výdělečným způsobem. "Budeme používat ropu, budeme brát ropu. Dostaneme ceny ropy dolů a budeme Venezuele dávat peníze, které tak zoufale potřebují," vysvětlil záměr administrativy.
Trump také podotkl, že Spojené státy zatím velmi dobře vycházejí s vládou prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové. Již v úterý odhalil plán na rafinaci a prodej 50 milionů barelů venezuelské ropy, které zůstaly v jihoamerické zemi kvůli americké blokádě. Naznačil tak, že Washington koordinuje postup s místními úřady. "Dávají nám všechno, o čem se domníváme, že je potřebné," podotkl americký prezident na adresu venezuelské vlády.
Americký vliv ve Venezuele značně vzrostl po sobotní operaci, při které se speciální jednotky zmocnily prezidenta Nicolase Madura. Zadržení diktátora oznámil Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social.
Maduro i jeho manželka v pondělí poprvé stanuli před americkým soudem v New Yorku, kde si vyslechli obvinění, přičemž oba odmítli vinu. Podle amerických médií už je naplánované další soudní stání, které proběhne 17. března. Maduro je podle soudu povinen se osobně zúčastnit i příštího slyšení.
Možná akvizice Grónska ze strany Spojených států přestává být vnímána jako výstřední nápad a mění se v promyšlenou strategii. Deník Politico ve své analýze ze 7. ledna 2026 popisuje čtyři konkrétní kroky, kterými by Donald Trump mohl dosáhnout svého cíle. Ačkoliv se scénář podobný nedávnému zásahu ve Venezuele zdá u spojence NATO nepravděpodobný, Washington již podle odborníků podniká kroky, které připomínají expanzivní politiku síly.
Zdroj: Libor Novák