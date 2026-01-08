Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Hokej, ilustrační fotografie.
Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

Švédsko vstoupilo do finále způsobem, že mohlo slavit otevření skóre hned v první minutě. To se odhodlali k nahození od modré čáry, které nakonec skončilo na tyčce Oršulákovy branky. Na svižný hokej ze strany Švédska odpověděli Češi v následujících minutách stejným způsobem hry a proto nikoho nemohlo překvapit, že první přerušení přišlo na řadu až po sedmi minutách. Češi se časem taktéž představili v útočném pásmu, ale své možnosti využít nedokázali. Stejně tak nedokázali využít ani dvě přesilovky, naopak byli to Češi, kteří v početní výhodě inkasovali.

Tehdy se totiž rozjela švédská protiakce, kterou se všemožným a to i nedovoleným způsobem snažil zastavit Nestrašil, Barglundovi se i tak povedlo přejít přes Benáka a dostat se tak před Oršuláka a i když se kotouč vrátil po této akci zpět před branku, na následnou dorážku Juustovaara už neměl, 1:0 pro Švédsko.

Pauze mezi první a druhou třetinou ke vzpamatování se Čechům nepomohla, bylo vidět, jak je vývoj zaskočil a byli všude o krok pozadu. A tak se Švédové nadále dostávali do velkých příležitostí. Třeba Stenberg v jedné z nich trefil tyčku. Po 26 minutách hry se přeci jenom Češi začali osmělovat, ale i když se Hoch s Klímou ocitli ve slušných pozicích, neuspěli. Stejně skončila i svižná střela Jiříčka po nápaditém uvolnění stahovačkou, když mířila přesně do břevna.

Když po tom všem zbytečně fauloval Čihař, nabídnutou přesilovku Seveřané využili. Opět se jednalo o dorážku, tentokrát z hokejky Eklunda, který dokončil předešlou Frondellovu akci, se kterou si ještě gólman Oršulák báječně poradil, 2:0 pro Švédsko.

I po tomto inkasovaném gólu rázem česká snaha o zdramatizování duelu ustala a tak si musel Oršulák zase připadat jako na kolotoči a i tentokrát mohl děkovat tomu, kdo mu postavil branku. Ve 44. minutě ale na Boumedienneho tvrdou ránu nedokázal zareagovat, 3:0 pro Švédsko.

Po této brance už se čeští fanoušci s nadějí na zisk zlaté medaile pomalu loučili, přesto se svěřenci kouče Patrika Augusty pokusili o zázrak. Postupem času se ve třetí třetině zase dostali do útočného pásma a i když většinu pokusů Švédové zblokovali, zdramatizování z české strany nezabránili. Stalo se tak dvě a půl minuty před závěrečnou sirénou při české hře bez brankáře. Jiříčkovi se tak povedlo snížit na 1:3.

I po tomto dílčím úspěchu se Češi rozhodli nadále pokračovat v power-play a Švédové se dlouho nemohli dostat z vlastního pásma. Kubeisa z levého kruhu nejprve trefil tyčku, když ale napřáhl podruhé, byl už úspěšný a snížil na 2:3.

To už ale do konce zápasu zbývalo jen 24 vteřin a i když i tentokrát hned po buly ve středovém kruhu opustil Oršulák svou branku, k další střele se už Češi neprobojovali. Naopak Stenberg i díky Kubiesově podklouznutí trefou do prázdné branky zvýšil na konečných 4:2.

Navzdory finálové prohře však českým mladíkům patří dík za jejich výkony vystoupení na tomto turnaji a za to, že dávají naději českým fanouškům k tomu, že se můžou těšit na podobné výkony národního A-týmu až za něj tato generace nastoupí. Že je to generace výjimečná, o tom hovoří i ta skutečnost, že byl po turnaji třeba útočník Vojtěch Čihař jako první Čech v historii zvolen nejužitečnějším hráčem juniorského MS. Čihař se pak spolu s Adamem Jiříčkem a Tomášem Galvasem dostal do All Star týmu turnaje.  

Konečné výsledky hokejového MS hráčů do 20 let 2026 (5.-6.1.2026):

Finále

Česko – Švédsko 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 58. A. Jiříček (Fibigr, V. Nestrašil), 60. Kubiesa (Fibigr, Čihař) – 15. Juustovaara Karlsson (J. Berglund), 30. V. Eklund (J. Berglund, Stenberg), 44. Boumedienne (Stenberg, V. Björck), 60. Stenberg (V. Eklund, V. Björck). Rozhodčí: Murray (Kan.), Wuorenheimo – Pekkala (oba Fin.), LaPointe (Kan.). Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 9753

Česko: Oršulák – A. Jiříček, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, M. Pšenička, Man, od 41. navíc Dravecký – V. Nestrašil, Sikora, Čihař – Benák, Curran, T. Poletín – Titlbach, Hoch, A. Novotný – J. Klíma, Drančák, Kubiesa – od 21. navíc Chludil. Trenér: P. Augusta

Švédsko: Härenstam – Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Hakansson, Freij, V. Johansson – V. Eklund, L. Eriksson, Frondell – Genborg, V. Björck, Stenberg – Krantz, J. Berglund, L. Pettersson – Juustovaara Karlsson, Nilson, W. Björck – L. Danielsson. Trenér: Magnus Hävelid

Utkání o 3. místo

Kanada – Finsko 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. S. O'Reilly (Hage, McKenna), 5. Cootes (Verhoeff, Greentree), 19. Parekh (Hage, McKenna), 22. Martone (Iginla, Parekh), 26. O'Reilly (McKenna, Hage), 54. McKenna (Hage) – 4. Välilä (Ruohonen), 12. Miettinen (Boelius, Kuhta), 35. Ruohonen (Tuuva). Rozhodčí: Lindner, Tobias – Heinen (všichni USA), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 7298

Kanada: George – Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, Verhoeff, MacKenzie – Iginla, Misa, Martone – S. O'Reilly, Hage, McKenna – Reschny, Beaudoin, Desnoyers – Greentree, Cootes, Luchanko. Trenér: D. Hunter

Finsko: Rimpinen – D. Nieminen, Kiviharju, Boelius, Väisänen, Välilä, M. Jokinen, Nykyri – Hemming, Miettinen, Vanhanen – Tuuva, Ruohonen, Saarelainen – Pikkarainen, Kuhta, Westergard – A. Koivu, Suvanto, Vesterinen – Kalto. Trenér: Mikkol

Čeští hokejoví junioři přehráli Kanadu a po třech letech si zahrají na MS o zlato

hokej Hokej MS20

