Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům

V Minneapolisu vládne napětí a smutek poté, co federální agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou. Incident se odehrál v rámci rozsáhlé operace, při níž bylo do města nasazeno přibližně 2 000 federálních agentů s cílem potlačit nelegální imigraci. Smrt ženy, která byla americkou občankou a matkou tří dětí, vyvolala okamžitou vlnu odporu a rozsáhlé bezpečnostní obavy, které vedly až k uzavření všech veřejných škol ve městě na zbytek týdne.
Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová se za zasahujícího agenta postavila a uvedla, že jednal v souladu se svým výcvikem, aby ochránil svůj život i životy svých kolegů. Podle jejího prohlášení Goodová agenty během dne sledovala a bránila jim v práci, načež se pokusila použít své vozidlo jako zbraň a najet do nich. Státní a místní představitelé však verzi o sebeobraně důrazně zpochybňují, přičemž ani dostupné videozáznamy zatím neposkytují jednoznačný obraz o tom, co přesně střelbě předcházelo.
Prezident Donald Trump označil celou situaci za „brutální“ a v rozhovoru pro New York Times nejprve naznačil, že žena skutečně vypadala, jako by chtěla policisty přejet. Poté, co mu však byl promítnut zpomalený záznam z bezpečnostní kamery, vyjádřil nad scénou hluboké znepokojení. Přiznal, že se na záběry dívá jen s obtížemi a je to pro něj hrozné, nicméně se vyhnul přímé odpovědi na otázku, zda byl zásah nepřiměřený, a místo toho kritizoval imigrační politiku svého předchůdce.
Místní politici reagovali na přítomnost federálních jednotek a následnou tragédii s neskrývaným hněvem. Guvernér Minnesoty Tim Walz prohlásil, že již týdny varoval před tím, že operace ICE v jeho státě představují hrozbu pro veřejnou bezpečnost. Starosta Minneapolisu Jacob Frey šel ve svých vyjádřeních ještě dále, ostře odmítl verzi ministerstva pro vnitřní bezpečnost a vzkázal federálním agentům, aby z města okamžitě zmizeli. Tato situace podle něj vystavuje zkoušce samotnou odolnost americké republiky.
Zatímco politici vedou spory, rodina Renee Nicole Goodové truchlí nad ztrátou oddané matky a věřící křesťanky. Goodová, která studovala tvůrčí psaní a angličtinu, se do Minnesoty přestěhovala teprve nedávno z Kansas City. Podle jejího exmanžela došlo k tragédii krátce poté, co odvezla svého nejmladšího šestiletého syna do školy. Rodina zdůrazňuje, že smrt nastala v den narozenin její starší sestry, což činí celou událost pro příbuzné ještě bolestnější.
Svědectví z místa činu líčí dramatické okamžiky, kdy sousedé zaslechli výstřel z bezprostřední blízkosti a následně křik partnerky Goodové, která se nacházela ve stejném voze. „Právě jste zabili moji manželku!“ křičela žena pokrytá krví podle výpovědí svědků, kteří dění sledovali ze svých domovů. Renee Goodová se na sociálních sítích popisovala jako básnířka, spisovatelka a milující matka, která si právě zvykala na život v Minneapolisu.
V ulicích města začali lidé, především z řad imigrantských komunit, stavět barikády z dřevěných palet, popelnic a pneumatik. Tvrdí, že se snaží chránit před auty, která by do nich mohla najet, a vyjadřují solidaritu s rodinou zastřelené ženy. Mnozí obyvatelé uvádějí, že již týdny žijí ve strachu kvůli zvýšené aktivitě federálních úřadů v jejich sousedství. Barikády nyní obklopují křižovatku, kde k osudné střelbě došlo.
Celý incident se odehrál v citlivé politické atmosféře, kdy ve Washingtonu probíhalo slyšení sněmovního výboru pro dohled. V době, kdy republikánští zákonodárci z Minnesoty vypovídali o údajném zneužívání státních dotací na péči o děti, se pozornost veřejnosti stočila k tragédii v ulicích. Tento střet lokálních a federálních zájmů jen prohlubuje rozkol mezi demokratickým vedením státu a republikánskou administrativou v Bílém domě.
Vyšetřování případu nyní vedou FBI a minnesotský Úřad pro kriminální vyšetřování (BCA). Volání po transparentním postupu a spravedlnosti zaznívá od špiček Kongresu i od guvernérů okolních států. Původní protesty proti policejnímu násilí se postupně proměnily v tichá pietní shromáždění a vigílie, které zaplnily celé bloky v okolí místa tragédie, kde lidé uctívají památku Renee Nicole Goodové.
Novoroční setkání na Pražském hradě přineslo první vážný rozpor mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem středečního jednání se stalo obsazení křesla ministra životního prostředí. Andrej Babiš hlavě státu oficiálně navrhl Filipa Turka, výraznou tvář strany Motoristé sobě, prezident však tuto nominaci bez váhání odmítl.
Zdroj: Libor Novák