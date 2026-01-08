Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení, podle kterého mají Spojené státy americké opustit 31 agentur OSN a dalších 35 organizací, které nespadají pod OSN. Bílý dům vysvětlil, že tyto organizace fungují v rozporu s americkými národními zájmy. O nařízení informovala stanice CNBC.
Bílý dům zatím nezveřejnil seznam organizací, které se Washington pod vedením Trumpa rozhodl opustit. Pouze zmínil, že například propagují "radikální klimatickou politiku" či ideologické programy, které jsou ve střetu s americkou suverenitou a ekonomickou silou.
Podle administrativy současného prezidenta je nařízení výsledkem revize všech mezinárodních mezivládních organizací, konvencí a smluv, jejichž členem momentálně jsou Spojené státy americké.
"Odchody ukončí financování entit, které nadřazují globalistické agendy americkým prioritám, anebo řeší důležité otázky neefektivně, z peněz amerických daňových poplatníků," uvedl Bílý dům s tím, že v druhém případě může dojít k přesunu prostředků jinam, kde s nimi se stejným účelem bude nakládáno efektivněji.
Trump již dříve zastavil americkou účast v Radě pro lidská práva OSN, prodloužil zastavení financování Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) či nařídil odchod z UNESCO. Avizoval také opuštění Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) či Pařížské klimatické dohody.
Související
"Jezte skutečné jídlo." Trumpova administrativa vyhlásila válku cukru
Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , OSN
Aktuálně se děje
před 27 minutami
USA opustí desítky mezinárodních organizací, rozhodl Trump
před 1 hodinou
Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc
před 2 hodinami
Počasí o víkendu: Mírně se oteplí, mrazy ale vydrží
včera
"Jezte skutečné jídlo." Trumpova administrativa vyhlásila válku cukru
včera
Jednání o Grónsku začne příští týden. Rubio se sejde s představiteli Dánska
včera
USA oznámily, že převezmou kontrolu nad veškerou venezuelskou ropou
včera
Trump odmítá podpořit Machadovou do čela Venezuely, protože dostala Nobelovu cenu místo něj
včera
Trump opět zaútočil na Evropu: Rusko a Čína se NATO bez USA ani trochu nebojí
včera
Spojené státy zadržely pronásledovaný tanker plující pod ruskou vlajkou
včera
Babiš nominoval Turka na ministra, prezident Pavel odmítnul
včera
Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem
včera
Rusko nabídlo Spojeným státům Venezuelu výměnou za Ukrajinu
včera
Invazi zatím neplánujeme, Grónsko chceme koupit, prohlásil Rubio. Vlády s ním chtějí okamžitou schůzku
včera
Rusové se zajetím Madura cítí poníženi. Měli bychom najmout americké generály, píší tamní blogeři
včera
Doprava v Evropě kolabuje. Intenzita současného počasí je podle meteorologů mimořádná
včera
Jak Trump získá Grónsko? Stačí mu k tomu čtyři snadné kroky, varuje Politico
včera
Největší ostrov na světě s pouhými 57 tisíci obyvateli. Proč Trump tolik touží po Grónsku?
včera
Bílý dům: Nasazení armády je jednou z variant pro získání Grónska
včera
Počasí: Silné mrazy budou pokračovat i příští týden. Teploty spadnou až na -13 stupňů
6. ledna 2026 21:55
Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos
Evropa se potýká s extrémní zimou, která si na kontinentu vyžádala již šest lidských životů a ochromila klíčové dopravní uzly. Nejtragičtější bilanci hlásí Francie, kde mrazivé počasí a náledí způsobily pět úmrtí při dopravních nehodách.
Zdroj: Libor Novák