Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve středu oznámil odklad plánovaného výstupu do otevřeného vesmíru, který se měl uskutečnit ve čtvrtek. Důvodem jsou blíže nespecifikované zdravotní potíže jednoho z členů posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Přestože agentura z důvodu ochrany soukromí nejmenovala konkrétní osobu, potvrdila, že dotčený astronaut je ve stabilizovaném stavu a lékařské týmy nyní pečlivě zvažují další postup.
Situace je natolik vážná, že mluvčí NASA připustil zvažování všech dostupných variant, včetně možnosti předčasného ukončení mise Crew-11. Bezpečnost posádky zůstává absolutní prioritou a agentura zdůraznila, že na podobné scénáře jsou astronauti i pozemní personál pravidelně cvičeni. Bližší informace a rozhodnutí o dalším osudu mise by měly být zveřejněny během následujících čtyřiadvaceti hodin.
Původně se měli do volného prostoru vydat Mike Fincke a Zena Cardmanová, aby dokončili přípravu napájecího kanálu pro instalaci nových solárních panelů. Pro Cardmanovou, zkušenou geobioložku, mělo jít o premiérový výstup, zatímco Fincke patří k nejzkušenějším veteránům NASA. Pokud by se Fincke v rámci této mise nakonec mimo stanici vydal, stal by se teprve šestým Američanem v historii, který absolvoval deset výstupů do otevřeného vesmíru.
Sdílení podrobností o zdravotním stavu astronautů není v NASA běžnou praxí. Detailní data o dopadech pobytu v mikrogravitaci na lidský organismus se obvykle zveřejňují až s velkým časovým odstupem v rámci vědeckých studií, kde zůstávají jména anonymní. Historicky takto vešly ve známost například případy syndromu adaptace na vesmír nebo nebezpečné žilní trombózy v krční oblasti, ke kterým u některých členů posádek v minulosti došlo.
Tento incident přichází jen několik měsíců po návratu mise Crew-8 v říjnu 2024, kdy byl jeden z jejích členů ihned po přistání preventivně hospitalizován na Floridě. Ani tehdy NASA neupřesnila identitu dotčeného ani povahu jeho obtíží. Současné zvažování předčasného návratu mise Crew-11 podtrhuje extrémní náročnost dlouhodobého pobytu ve vesmíru a rizika, která s sebou nese jakýkoliv odklon od perfektního zdravotního stavu posádky.
