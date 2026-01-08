Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi

Obyvatelé Grónska vyjadřují značné obavy a rozhořčení nad neutichajícím zájmem administrativy Donalda Trumpa o jejich území. Podnikatelka Mia Chemnitz z hlavního města Nuuk v rozhovoru pro BBC jasně vzkázala, že Grónsko není na prodej a místní se nechtějí stát Američany. Tato rétorika vyvolává nervozitu napříč celým ostrovem i v zahraničí, zejména poté, co Bílý dům potvrdil aktivní diskuse o koupi tohoto dánského území.
Situace nabyla na vážnosti po nedávném vojenském zásahu USA ve Venezuele, který mnozí vnímají jako nebezpečný precedens. Tupaarnaq Kopeck, která se kvůli práci přestěhovala do Kanady, přiznala, že hrozby anexe přestaly působit abstraktně a začala pro svou rodinu v Grónsku plánovat nouzové útočiště. Podle grónské poslankyně Aaji Chemnitz je postoj Washingtonu naprosto neúctivý a představuje přímou hrozbu pro suverenitu spojence v rámci NATO.
Grónsko má pro Spojené státy obrovský strategický význam především díky své poloze mezi Severní Amerikou a Arktidou, což je klíčové pro systémy včasného varování. S táním ledovců se navíc otevírá přístup k bohatým zásobám nerostných surovin, včetně vzácných kovů, které USA velmi zajímají. Šéfredaktor místních novin Masaana Egede podotýká, že pro malý národ s padesáti šesti tisíci obyvateli je velmi nepříjemné čelit takovému tlaku ze strany světové velmoci.
Odborníci se domnívají, že vojenské ovládnutí ostrova by pro USA nebylo náročné, ale vedlo by k rozpadu aliančních vazeb. Evropští spojenci se shodují, že o osudu Grónska musí rozhodnout výhradně jeho obyvatelé, což Mia Chemnitz vítá, i když se obává nedostatečných činů ze strany Evropy. Vyvstává otázka, jak daleko jsou partneři ochotni zajít, aby ostrov před americkými ambicemi skutečně ochránili.
Názory na dánskou nadvládu se v Grónsku různí, například inuitský lovec Aleqatsiaq Peary vidí v USA jen dalšího potenciálního okupanta. Pro něj jsou palčivějším problémem klimatické změny, které mu kvůli tajícímu ledu znemožňují tradiční obživu. Většina obyvatel si však přeje úplnou nezávislost na Kodani, nikoliv přechod pod správu Washingtonu, a odmítá být stavěna do role objektu, o kterém se rozhoduje bez nich.
Podle Christiana Keldsena z Grónského podnikatelského sdružení vyvolává americký přístup u místních lidí především podráždění. Zdůrazňuje, že Grónsko je otevřené obchodní spolupráci i cestovnímu ruchu, což dokazují i nové přímé lety do New Yorku. Není tedy důvod k žádnému přebírání moci, protože země funguje jako stabilní demokracie, která je ochotna s USA spolupracovat jako partner, nikoliv jako majetek.
Možná akvizice Grónska ze strany Spojených států přestává být vnímána jako výstřední nápad a mění se v promyšlenou strategii. Deník Politico ve své analýze ze 7. ledna 2026 popisuje čtyři konkrétní kroky, kterými by Donald Trump mohl dosáhnout svého cíle. Ačkoliv se scénář podobný nedávnému zásahu ve Venezuele zdá u spojence NATO nepravděpodobný, Washington již podle odborníků podniká kroky, které připomínají expanzivní politiku síly.
Zdroj: Libor Novák