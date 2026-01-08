Venezuela: Při americké operaci bylo zabito sto lidí. Maduro i jeho žena jsou zraněni

Libor Novák

8. ledna 2026 16:38

Maduro, Nicolas
Maduro, Nicolas

Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello oznámil, že během americké vojenské operace, která vedla k odstranění prezidenta Nicoláse Madura od moci, zahynulo nejméně 100 lidí. Podle jeho vyjádření byl Maduro i se svou manželkou Cilií Floresovou během raketového útoku a následného výsadku zraněn. 

Tento incident vyvolal vlnu mezinárodní kritiky, přičemž odborníci varují, že postup Washingtonu nastavuje nebezpečný precedens, kdy si kterákoliv světová velmoc může dělat, co se jí zlíbí, bez ohledu na platné mezinárodní právo.

Souběžně s děním ve Venezuele americké námořnictvo v severním Atlantiku zadrželo ropný tanker plující pod ruskou vlajkou. Podle oficiálních míst bylo plavidlo součástí takzvané „stínové flotily“, která pomáhá obcházet sankce uvalené na ruský energetický sektor. Tento krok jen dokresluje novou, velmi asertivní politiku Spojených států, které se snaží o absolutní kontrolu nad globálními toky strategických surovin.

Americký ministr energetiky Chris Wright však v rozhovoru pro Fox Business naznačil, že Washington neplánuje ve Venezuele úplnou ekonomickou izolaci ostatních hráčů. Uvedl, že existuje prostor pro vyvážení rolí Spojených států a Číny tak, aby byl umožněn běžný obchod. Zároveň ale zdůraznil, že Washington v žádném případě nedovolí Pekingu získat nad touto latinskoamerickou zemí dominantní kontrolu.

Wright také očekává, že americký gigant Chevron velmi rychle rozšíří své aktivity ve venezuelských ropných polích. Zájem o návrat do země a obnovení těžby projevily i další významné společnosti jako ConocoPhillips a Exxon Mobil. Právě rychlý vstup amerického soukromého kapitálu do zdevastovaného venezuelského průmyslu je považován za klíčový prvek Trumpova plánu na stabilizaci regionu pod americkým dohledem.

Podle sociologa Gabriela Hetlanda je však tato „energetická diplomacie“ prováděná vojenskou silou extrémně riskantní. Francouzská senátorka Hélène Conway-Mouretová k tomu dodala, že evropské země se obávají rozpadu mezinárodního řádu, na kterém byla po desetiletí postavena globální bezpečnost. 

Těžba ropy

Pokud šlo Trumpovi o ropu, vybral si pro intervenci nejhorší možné místo i čas, varují experti

Krátce po dramatickém zajetí Nicoláse Madura americkými silami se stále hlasitěji ozývají hlasy expertů, že pokud šlo Donaldu Trumpovi skutečně o ropu, vybral si pro svou „intervenci" to nejhorší možné místo i čas. Přestože administrativa ústy Marca Rubia neskrývá ambice otevřít venezuelský ropný sektor americkým firmám, experti z energetického centra v Houstonu nesdílejí prezidentovo nadšení. Ropný byznys se totiž od dob války v Iráku radikálně změnil a Trumpova strategie podle nich působí jako nepochopený anachronismus.

Venezuela Nicolas Maduro

Zdroj: Libor Novák

