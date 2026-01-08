V Praze hledali pacienta, nevrátil se z vycházky. Pátrání má smutný konec

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. ledna 2026 22:01

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném pacientovi z bohnické psychiatrické nemocnice. Muž se nevrátil z vycházky, nakonec byl nalezen mrtvý v Praze. Podle policie zřejmě spáchal sebevraždu. 

Sedmapadesátiletý muž odjel z psychiatrické nemocnice autem za rodinou, ale do zařízení se nevrátil. Vozidlo se našlo v ulici K nádraží v pražských Satalicích. V místě nálezu proběhla rozsáhlá pátrací akce za účasti vrtulníku s termovizí, která byla neúspěšná.

Policie upozorňovala, že muž má být ve velmi špatném psychickém stavu, přičemž se v minulosti pokusil o sebevraždu. Panovala tak důvodná obava o jeho život. Obavy se nakonec ukázaly jako oprávněné.

"Odvoláváme pátrání a děkujeme veřejnosti za pomoc. Pohřešovaný muž byl nalezen, bohužel již bez známek života. Přesné příčiny a okolnosti úmrtí nyní budou zjišťovat kriminalisté," uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. 

Podle informací webu novinky.cz byl pohřešovaný muž nalezen poblíž Novopacké ulice. Pracuje se s vyšetřovací verzí, že spáchal sebevraždu. 

před 2 hodinami

Policie se vrátila k prosincovému únosu hocha ze Zlínska. Ocenila zachránce

Související

Více souvisejících

pohřešované osoby Policie ČR Praha

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 53 minutami

před 1 hodinou

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie

Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla

Fotbalisté Gabonu skončili na právě probíhajícím mistrovství Afriky už v základní skupině a s takovým výsledkem nemůže být spokojen nikdo. Málokde ale přijde tak tvrdá reakce jako ze strany gabonské vlády. Poté, co na Silvestra Gabon prohrál s Pobřežím slonoviny 2:3, vystoupil v televizi gabonský ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula, aby oznámil konec trenéra národního týmu Thierryho Mouyoumy a také vyloučení největší hvězdy gabonské reprezentace Pierra-Emericka Aubameyanga.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve středu oznámil odklad plánovaného výstupu do otevřeného vesmíru, který se měl uskutečnit ve čtvrtek. Důvodem jsou blíže nespecifikované zdravotní potíže jednoho z členů posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Přestože agentura z důvodu ochrany soukromí nejmenovala konkrétní osobu, potvrdila, že dotčený astronaut je ve stabilizovaném stavu a lékařské týmy nyní pečlivě zvažují další postup.

před 7 hodinami

Agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou

Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům

V Minneapolisu vládne napětí a smutek poté, co federální agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou. Incident se odehrál v rámci rozsáhlé operace, při níž bylo do města nasazeno přibližně 2 000 federálních agentů s cílem potlačit nelegální imigraci. Smrt ženy, která byla americkou občankou a matkou tří dětí, vyvolala okamžitou vlnu odporu a rozsáhlé bezpečnostní obavy, které vedly až k uzavření všech veřejných škol ve městě na zbytek týdne.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Petr Pavel

Prezident Pavel se pustil do šéfa Motoristů Macinky

Mezi pražským Hradem a vedením strany Motoristé sobě se rozhořel ostrý spor, který vyvolal ministr zahraničních věcí a předseda strany Petr Macinka. Jádrem sváru je odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v reakci na to naznačil, že prezident možná o kompetenční žalobu záměrně stojí, aby si skrze „své“ lidi u Ústavního soudu nechal rozšířit pravomoci.

před 10 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

EU čelí kritice z podněcování Putinovy ​​války dovozem ruského zkapalněného zemního plynu

Evropské vlády čelí ostré kritice za to, že nepřímo financují ruskou agresi na Ukrajině. Nová data ukazují, že Kreml v loňském roce utržil přibližně 7,2 miliardy eur za export zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropské unie. Přestože Brusel slíbil ukončit dovoz ruského LNG do roku 2027, analýzy naznačují, že tok suroviny z komplexu na sibiřském poloostrově Jamal do evropských přístavů zatím nijak neslábne.

před 10 hodinami

Nuuk

Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi

Obyvatelé Grónska vyjadřují značné obavy a rozhořčení nad neutichajícím zájmem administrativy Donalda Trumpa o jejich území. Podnikatelka Mia Chemnitz z hlavního města Nuuk v rozhovoru pro BBC jasně vzkázala, že Grónsko není na prodej a místní se nechtějí stát Američany. Tato rétorika vyvolává nervozitu napříč celým ostrovem i v zahraničí, zejména poté, co Bílý dům potvrdil aktivní diskuse o koupi tohoto dánského území.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Donald Trump

USA opustí desítky mezinárodních organizací, rozhodl Trump

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení, podle kterého mají Spojené státy americké opustit 31 agentur OSN a dalších 35 organizací, které nespadají pod OSN. Bílý dům vysvětlil, že tyto organizace fungují v rozporu s americkými národními zájmy. O nařízení informovala stanice CNBC. 

před 13 hodinami

Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc

Jihomoravská policie se obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc s pátráním po mladé ženě, která o sobě od pondělí nepodala žádnou zprávu. Teenagerka má sníženou schopnost komunikace a není schopna si říci o pomoc, upozornili policisté. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy