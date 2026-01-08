Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném pacientovi z bohnické psychiatrické nemocnice. Muž se nevrátil z vycházky, nakonec byl nalezen mrtvý v Praze. Podle policie zřejmě spáchal sebevraždu.
Sedmapadesátiletý muž odjel z psychiatrické nemocnice autem za rodinou, ale do zařízení se nevrátil. Vozidlo se našlo v ulici K nádraží v pražských Satalicích. V místě nálezu proběhla rozsáhlá pátrací akce za účasti vrtulníku s termovizí, která byla neúspěšná.
Policie upozorňovala, že muž má být ve velmi špatném psychickém stavu, přičemž se v minulosti pokusil o sebevraždu. Panovala tak důvodná obava o jeho život. Obavy se nakonec ukázaly jako oprávněné.
"Odvoláváme pátrání a děkujeme veřejnosti za pomoc. Pohřešovaný muž byl nalezen, bohužel již bez známek života. Přesné příčiny a okolnosti úmrtí nyní budou zjišťovat kriminalisté," uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Podle informací webu novinky.cz byl pohřešovaný muž nalezen poblíž Novopacké ulice. Pracuje se s vyšetřovací verzí, že spáchal sebevraždu.
Související
Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
pohřešované osoby , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 9 minutami
V Praze hledali pacienta, nevrátil se z vycházky. Pátrání má smutný konec
před 53 minutami
Británie řeší další kauzu bývalého prince Andrewa. Panuje podezření z korupce
před 1 hodinou
Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly
před 2 hodinami
Policie se vrátila k prosincovému únosu hocha ze Zlínska. Ocenila zachránce
před 2 hodinami
Zemřel veterán Miloslav Masopust, dožil se stovky
před 3 hodinami
Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem
před 4 hodinami
Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla
před 4 hodinami
Zimní počasí se vším všudy. Meteorologové avizují nepříjemný pátek
před 5 hodinami
Venezuela: Při americké operaci bylo zabito sto lidí. Maduro i jeho žena jsou zraněni
před 6 hodinami
Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru
před 7 hodinami
Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům
před 7 hodinami
Důrazné varování z Elysejského paláce: Trump se odvrací od spojenců a ignoruje pravidla. Evropa se musí ubránit
před 8 hodinami
Prezident Pavel se pustil do šéfa Motoristů Macinky
před 10 hodinami
EU čelí kritice z podněcování Putinovy války dovozem ruského zkapalněného zemního plynu
před 10 hodinami
Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi
před 11 hodinami
Trump nastínil nejbližší budoucnost Venezuely. Američané se vlivu jen tak nezřeknou
před 11 hodinami
Francie se rozloučila s legendární herečkou Brigitte Bardotovou
před 12 hodinami
Pavel chce, aby Česko podpořilo Dánsko. O Grónsku by vedl dialog v NATO
před 13 hodinami
USA opustí desítky mezinárodních organizací, rozhodl Trump
před 13 hodinami
Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc
Jihomoravská policie se obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc s pátráním po mladé ženě, která o sobě od pondělí nepodala žádnou zprávu. Teenagerka má sníženou schopnost komunikace a není schopna si říci o pomoc, upozornili policisté.
Zdroj: Jan Hrabě