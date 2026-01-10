Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí

10. ledna 2026 10:02

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Šťastný konec má pátrání po osmnáctileté dívce z Blanenska, která se pohřešovala od pondělí. Policii se ji po zapojení veřejnosti podařilo vypátrat v blíže nespecifikované sousední zemi. Teenagerka by měla být v pořádku.

Pátrání po osmnáctileté Kristýně měli na starost blanenští policisté. Dívka podle nich v pondělí po poledni odjela na schůzku, ze které se nevrátila domů. Po posledním telefonátu, kdy ji sháněli blízcí, už nebyla dostupná ani telefonu. Zároveň se vědělo, že nedorazila do školy.

"Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v České republice," upozorňoval policejní mluvčí David Chaloupka. 

Policie se i kvůli chladnému počasí v Česku rozhodla obrátit na veřejnost s výzvou o pomoc. Apelovala na občany, aby v případě, že pohřešovanou teenagerku potkají, zavolali na linku 158. 

Pátrání má šťastný konec, oznámila policie ve čtvrtek. "I díky množství podnětů se dnes pohřešovanou podařilo vypátrat v sousední zemi, je nezraněná a v pořádku," sdělil mluvčí Chaloupka. 

V Praze hledali pacienta, nevrátil se z vycházky. Pátrání má smutný konec

