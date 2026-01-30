Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se

Od začátku probíhajícího týdne se pohřešuje matka dvou dětí z České Lípy. V pondělí z města odcestovala do Prahy a dosud se nevrátila domů, i když tam na ni čekají její synové. Policie žádá veřejnost o pomoc.
Žena podle policistů nechala v pondělí u kamaráda své syny, aby jí je pohlídal, ale už si je nevyzvedla. Dotyčnou naposledy spatřil svědek v Praze.
"Pátráme po mladé ženě, která dne 26. ledna odvedla své nezletilé syny ke kamarádovi, aby jí je pohlídal, že si musí něco zařídit. Své děti si však dosud nevyzvedla a ani nikomu o sobě nepodala žádnou zprávu," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Pohřešovaná Pavla je podle pátrací relace asi 170 až 175 centimetrů vysoká a středně silné postavy. Má hnědé oči a středně dlouhé, plavé vlasy odbarvené na blond. Při odchodu měla na sobě tmavý, dlouhý kabát a modré rifle.
Dvojnásobná maminka žila v poslední době se svými dětmi v azylovém domě. "Naposledy byla spatřena svědkem v Praze dne 26. ledna kolem poledne a podle dostupných informací měla v úmyslu odjet autobusem zpět do České Lípy," dodali policisté.
