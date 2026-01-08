Británie řeší další kauzu bývalého prince Andrewa. Panuje podezření z korupce

Ve Velké Británii se řeší další kauza kolem bývalého prince Andrewa, dnes už známého jako Andrew Mountbatten-Windsor. Mladší bratr současného krále Karla III. obdržel miliony liber od oligarchy, který použil peníze od firmy obviněné z korupce. Upozornila na to BBC.
Kazašský miliardář Timur Kulibajev řekl BBC, že ke koupi bývalého Andrewova sídla si vzal půjčku od firmy Enviro Pacific Investments, která podle italských žalobců získala peníze v korupční kauze v roce 2007. Oligarcha zakoupil nemovitost Sunninghill Park v hrabství Berkshire od člena britské královské rodiny za 15 milionů liber.
Právní zástupci Kulibajeva, zetě někdejšího kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva, tvrdí, že jejich klient se nikdy nepodílel na úplatkářství či korupci a k peníze použité ke koupi nemovitosti získal naprosto legálně.
Nejnovější odhalení vyvolávají otázku, zda bývalý princ - byť neúmyslně - profitoval ze zločinu a zda se svými poradci provedl dostatečnou kontrolu, aby něčemu takovému případně zabránil. Podle odborníků projevuje obchod znaky praní špinavých peněz.
Zajímavostí je, že Kulibajev podle dostupných informací zaplatil za nemovitost o tři miliony liber více, než někdejší princ požadoval, a zároveň dokonce o sedm milionů více, než činí odhadovaná cena sídla.
Andrew Mountbatten-Windsor odmítl reagovat na otázky britské veřejnoprávní stanice. V roce 2009 se však vyjádřil k bezprostřední kritice obchodu. "Není to moje věc, jakmile je cena zaplacena. Nebude se darovanému koni dívat na zuby a naznačovat, že mě přeplatili," uvedl tehdy pro deník Daily Telegraph.
