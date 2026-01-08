Británie řeší další kauzu bývalého prince Andrewa. Panuje podezření z korupce

Lucie Podzimková

8. ledna 2026 21:17

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Ve Velké Británii se řeší další kauza kolem bývalého prince Andrewa, dnes už známého jako Andrew Mountbatten-Windsor. Mladší bratr současného krále Karla III. obdržel miliony liber od oligarchy, který použil peníze od firmy obviněné z korupce. Upozornila na to BBC

Kazašský miliardář Timur Kulibajev řekl BBC, že ke koupi bývalého Andrewova sídla si vzal půjčku od firmy Enviro Pacific Investments, která podle italských žalobců získala peníze v korupční kauze v roce 2007. Oligarcha zakoupil nemovitost Sunninghill Park v hrabství Berkshire od člena britské královské rodiny za 15 milionů liber. 

Právní zástupci Kulibajeva, zetě někdejšího kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva, tvrdí, že jejich klient se nikdy nepodílel na úplatkářství či korupci a k peníze použité ke koupi nemovitosti získal naprosto legálně. 

Nejnovější odhalení vyvolávají otázku, zda bývalý princ - byť neúmyslně - profitoval ze zločinu a zda se svými poradci provedl dostatečnou kontrolu, aby něčemu takovému případně zabránil. Podle odborníků projevuje obchod znaky praní špinavých peněz. 

Zajímavostí je, že Kulibajev podle dostupných informací zaplatil za nemovitost o tři miliony liber více, než někdejší princ požadoval, a zároveň dokonce o sedm milionů více, než činí odhadovaná cena sídla. 

Andrew Mountbatten-Windsor odmítl reagovat na otázky britské veřejnoprávní stanice. V roce 2009 se však vyjádřil k bezprostřední kritice obchodu. "Není to moje věc, jakmile je cena zaplacena. Nebude se darovanému koni dívat na zuby a naznačovat, že mě přeplatili," uvedl tehdy pro deník Daily Telegraph.

včera

Rusko vyslalo válečné lodě, aby ochránily ropný tanker pronásledovaný americkým námořnictvem

Související

Více souvisejících

princ Andrew (syn královny Alžběty) Velká Británie královská rodina (gbr) Korupce

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 53 minutami

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly

Čeští junioři po třetím vyřazení kanadského výběru v řadě za sebou usilovali o prvního zlato v kategorii do 20 let po pětadvaceti letech. Jenže po jednom stříbru (2023) a dvou bronzech (2024 a 2025) se svěřenci kouče Patrika Augusty dočkali zase „jenom“ stříbra. I tak ale za svoji bojovnost nejen ve finále, ale i za celý turnaj zaslouží respekt a uznání, kterého se jim dostalo od Mezinárodní hokejové federace IIHF v podobě individuálních oceněních. Prohraný duel se Švédskem (2:4) byl pak posledním pro Patrika Augustu v roli kouče této věkové kategorie.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie

Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla

Fotbalisté Gabonu skončili na právě probíhajícím mistrovství Afriky už v základní skupině a s takovým výsledkem nemůže být spokojen nikdo. Málokde ale přijde tak tvrdá reakce jako ze strany gabonské vlády. Poté, co na Silvestra Gabon prohrál s Pobřežím slonoviny 2:3, vystoupil v televizi gabonský ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula, aby oznámil konec trenéra národního týmu Thierryho Mouyoumy a také vyloučení největší hvězdy gabonské reprezentace Pierra-Emericka Aubameyanga.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve středu oznámil odklad plánovaného výstupu do otevřeného vesmíru, který se měl uskutečnit ve čtvrtek. Důvodem jsou blíže nespecifikované zdravotní potíže jednoho z členů posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Přestože agentura z důvodu ochrany soukromí nejmenovala konkrétní osobu, potvrdila, že dotčený astronaut je ve stabilizovaném stavu a lékařské týmy nyní pečlivě zvažují další postup.

před 6 hodinami

Agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou

Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům

V Minneapolisu vládne napětí a smutek poté, co federální agent imigračního úřadu (ICE) smrtelně postřelil sedmatřicetiletou Renee Nicole Goodovou. Incident se odehrál v rámci rozsáhlé operace, při níž bylo do města nasazeno přibližně 2 000 federálních agentů s cílem potlačit nelegální imigraci. Smrt ženy, která byla americkou občankou a matkou tří dětí, vyvolala okamžitou vlnu odporu a rozsáhlé bezpečnostní obavy, které vedly až k uzavření všech veřejných škol ve městě na zbytek týdne.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Petr Pavel

Prezident Pavel se pustil do šéfa Motoristů Macinky

Mezi pražským Hradem a vedením strany Motoristé sobě se rozhořel ostrý spor, který vyvolal ministr zahraničních věcí a předseda strany Petr Macinka. Jádrem sváru je odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v reakci na to naznačil, že prezident možná o kompetenční žalobu záměrně stojí, aby si skrze „své“ lidi u Ústavního soudu nechal rozšířit pravomoci.

před 9 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

EU čelí kritice z podněcování Putinovy ​​války dovozem ruského zkapalněného zemního plynu

Evropské vlády čelí ostré kritice za to, že nepřímo financují ruskou agresi na Ukrajině. Nová data ukazují, že Kreml v loňském roce utržil přibližně 7,2 miliardy eur za export zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropské unie. Přestože Brusel slíbil ukončit dovoz ruského LNG do roku 2027, analýzy naznačují, že tok suroviny z komplexu na sibiřském poloostrově Jamal do evropských přístavů zatím nijak neslábne.

před 10 hodinami

Nuuk

Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi

Obyvatelé Grónska vyjadřují značné obavy a rozhořčení nad neutichajícím zájmem administrativy Donalda Trumpa o jejich území. Podnikatelka Mia Chemnitz z hlavního města Nuuk v rozhovoru pro BBC jasně vzkázala, že Grónsko není na prodej a místní se nechtějí stát Američany. Tato rétorika vyvolává nervozitu napříč celým ostrovem i v zahraničí, zejména poté, co Bílý dům potvrdil aktivní diskuse o koupi tohoto dánského území.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Donald Trump

USA opustí desítky mezinárodních organizací, rozhodl Trump

Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal nařízení, podle kterého mají Spojené státy americké opustit 31 agentur OSN a dalších 35 organizací, které nespadají pod OSN. Bílý dům vysvětlil, že tyto organizace fungují v rozporu s americkými národními zájmy. O nařízení informovala stanice CNBC. 

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Počasí o víkendu: Mírně se oteplí, mrazy ale vydrží

Předpověď počasí na víkend slibuje typicky zimní atmosféru s mrazivými nocemi i dny. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy