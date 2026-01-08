Zimní počasí se vším všudy. Meteorologové avizují nepříjemný pátek

Série výstrah kvůli zimnímu počasí pokračuje. Další varování vydali meteorologové pro nadcházející noc a páteční den. Očekává se sněhová nadílka i pokračování krutých nočních mrazů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Výraznější sněžení očekávají meteorologové od nočních hodin zejména v západní polovině a na jihu Čech. "Na západě Čech může napadnout 8 až 13 cm nového sněhu s přechodnou intenzitou až 3 cm/h během ranních hodin," uvedli na sociální síti X.
Na ostatním území, pro které platí výstraha, napadne 5 až 10 centimetrů sněhu s přechodnou intenzitou kolem dvou centimetrů za hodinu. Jinde v Čechách se předpokládají úhrny do pěti centimetrů, na Moravě půjde o maximálně tři centimetry.
"Vzhledem k záporným teplotám vzduchu i povrchů, kdy nebude sníh odtávat a době nejvýraznějšího sněžení na mnoha místech před a během ranní dopravní špičky, se dají předpokládat výraznější komplikace v dopravě," sdělil hydrometeorologický ústav.
Pokračovat má i mrazivá epizoda. Meteorologové zmínili, že na severovýchodě, východě území a také na střední Moravě budou teploty klesat pod -12 °C.
"Pravděpodobně nejchladněji bude ze zmíněných oblastí severovýchodě území, kde bude nejdéle zmenšená oblačnost a minimální teploty zde mohou být i kolem -15 °C. Při déletrvající zmenšené oblačnosti mohou takto teploty poklesnout pod -12 °C výjimečně i jinde," dodali.
