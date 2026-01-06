Předpověď počasí do konce ledna. Meteorologové očekávají oteplování

Mrazivého počasí si během ledna nejvíc užijeme v tomto týdnu. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V dalších týdnech už má být kolem nuly, případně nad nulou.
První ryze lednový týden, který začal včera, má být teplotně podprůměrný. Meteorologové očekávají většinou celodenní mrazy. Příští týden už se má oteplovat, nejteplejší by pak měl být týden od 19. ledna. Bude totiž teplotně slabě nadprůměrný. Na konci ledna se teploty vrátí k průměrným hodnotám.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi (5.1.-11.1.) kolem -11 °C, v dalších týdnech kolem -5 °C. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi (5.1.-11.1.) kolem -3 °C, v dalších třech týdnech kolem nebo slabě nad 0 °C," uvedli meteorologové ve výhledu.
"Srážkově očekáváme všechny čtyři týdny předpovědi průměrné až mírně nadprůměrné," dodali na závěr.
Americký prezident Donald Trump po víkendovém zásahu ve Venezuele otevřeně pohrozil dalším latinskoamerickým státům. Na palubě letadla Air Force One naznačil, že by vojenská akce mohla postihnout i Kolumbii, kterou označil za „velmi nemocnou“ zemi. Tamního prezidenta Gustava Petra obvinil z toho, že podporuje výrobu kokainu a jeho prodej do Spojených států, a dodal, že v této činnosti nebude pokračovat dlouho.
Zdroj: Libor Novák