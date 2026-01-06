Machadová s Trumpem od pádu Madura nemluvila. Její šance na vedení Venezuely jsou mizivé

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia
María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, která nedávno získala Nobelovu cenu za mír, poskytla svůj první televizní rozhovor od převratných událostí v zemi. V rozhovoru pro stanici Fox News prozradila, že s Donaldem Trumpem naposledy hovořila loni v říjnu. Jejich telefonát se uskutečnil právě v den, kdy bylo oznámeno její ocenění prestižní cenou. Od té doby nebyli v žádném přímém kontaktu, což vyvolává otázky o budoucích vztazích.

Machadová je mnohými považována za nejvýznamnější soupeřku režimu, přestože minulý měsíc odcestovala do Norska převzít cenu a do vlasti se dosud nevrátila. Ve vysílání však zdůraznila svůj záměr vrátit se do Venezuely hned, jakmile to bude možné.

Navzdory jejímu odhodlání se však americký prezident vyjádřil k možnosti vzájemné spolupráce dosti odmítavě. Trump prohlásil, že Machadová nemá v rámci své země dostatečnou podporu ani respekt.

Americká média navíc informovala o tajné zprávě CIA, která naznačuje, že stabilitu v zemi nejlépe zajistí lidé věrní původnímu režimu. Mezi nimi figuruje i prozatímní prezidentka Delcy Rodríguez, která se ujala úřadu po dopadení Nicoláse Madura americkými jednotkami. Machadová přesto označila kroky Spojených států za obrovský přínos pro lidstvo a svobodu. Tento postoj zastává i přes zjevné ochlazení vztahů s Bílým domem.

Situace ve Venezuele zůstává napjatá, což dokládají i pondělní incidenty v hlavním městě. Nad prezidentským palácem se objevily neznámé drony, na které bezpečnostní složky reagovaly masivní střelbou. Podle dostupných informací se režim obával dalšího útoku ze strany zahraničních sil. Noční oblohu tak rozzářila trasovací munice doprovázená hlukem těžkých zbraní.

Mezitím se v USA vede debata o tom, jaký bude další postup v této jihoamerické zemi. Republikán Mike Johnson tvrdí, že nejde o změnu režimu, ale o vynucení změny jeho chování. Demokrat Chuck Schumer naopak kritizuje Trumpovy plány na správu Venezuely jako příliš vágní a neuspokojivé. Trump také naznačil, že by američtí daňoví poplatníci mohli financovat obnovu tamní ropné infrastruktury.

V pozadí těchto událostí se objevují i další ambiciózní plány americké administrativy. Poradce Bílého domu Stephen Miller totiž znovu potvrdil, že Spojené státy stále usilují o připojení Grónska ke svému území. Tato zpráva přichází v době, kdy se pozornost světa upíná k chaosu v Latinské Americe. Zdá se tedy, že Washington sleduje několik strategických cílů současně po celém světě.

Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení

Opoziční venezuelská vůdkyně Maria Corina Machadová, nositelka Nobelovy ceny za mír, podnikla odvážnou třídenní cestu v přestrojení, aby dorazila na ceremonii do Norska. S pomocí paruky a převleku se jí podařilo proklouznout přes 10 vojenských kontrolních stanovišť ve Venezuele. Po moři přeplula Karibské moře v rybářské lodi, odkud byla následně eskortována do Osla letadlem zajištěným americkou stranou.
María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje

Vůdkyně venezuelské opozice a laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová ve čtvrtek na tiskové konferenci slíbila, že Venezuela „bude svobodná“. Politička, která získala ocenění za svůj boj za demokracii, prohlásila, že se navzdory varováním o možném zatčení pokusí vrátit do vlasti a ukončit tak „tyranii“. 

María Corina Machadová

