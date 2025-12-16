Policie vznesla obvinění v případu únosu chlapce. Potvrdilo se, že mu šlo o život

Policie pokročila s případem únosu dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, který v minulém týdnu otřásl Českem. Kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže z pokusu o vraždu. Budou zároveň požadovat, aby podezřelý skončil ve vazbě.
Policie v úterý dopoledne informovala, že obvinila pětadvacetiletého muže, který je podezřelý z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. "V dopoledních hodinách bude na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby," uvedl krajský policejní mluvčí Petr Jaroš.
"Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších," dodal mluvčí.
Policie informovala o nalezení chlapce v neděli po půl třetí odpoledne, kdy také uvedla, že je v pořádku. Zároveň poděkovala za pomoc a spolupráci při čtyřdenním pátrání a zmínila, že bude prověřovat veškeré okolnosti případu. Slíbila také poskytnutí dalších informací.
Policisté již během nedělního dne sdělili, že hoch se nejspíš neztratil sám od sebe. "Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě," napsala policie na síti X. Školák byl nalezen díky všímavým lidem. "Chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život," konstatovali strážci zákona.
Policie na pátrání poprvé upozornila ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy, ve které uvedla, že dvanáctiletý chlapec odjel toho dne ráno z Halenkovic do školy ve Zlíně, kam už ale nedorazil. Do pátrání nasadila maximální možné síly a prostředky. Prověřovali se poznatky od lidí z celé republiky. Do akce se zapojilo i větší množství dronů.
Související
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
Policie obvinila dvojici z únosu a smrti mladého muže z Břeclavska
únos / rukojmí , Vražda , Policie ČR , Zlínský kraj
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Rusko odmítá vánoční příměří na Ukrajině
před 1 hodinou
Rusko musí přijmout fakt, že svět má pravidla, prohlásil Zelenskyj. Poslanci mu tleskali ve stoje
před 2 hodinami
Policie vznesla obvinění v případu únosu chlapce. Potvrdilo se, že mu šlo o život
před 2 hodinami
Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám
před 3 hodinami
Mírová jednání v Berlíně: Co přinesla a co bude nyní následovat?
před 3 hodinami
Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách
před 5 hodinami
Počasí o víkendu: Bude tepleji než o tom uplynulém
včera
USA: Ukrajina dostane záruky podobné členství v NATO. Rusko s jejím vstupem do EU souhlasí
včera
Už to není jen Ukrajina. Frontová linie je všude a hrozba z Ruska stále sílí, varovala nová šéfka MI6
včera
Babiš ukazuje, jak se z Česka nejlepší místo pro život nedělá
včera
Naděje na mír je největší od začátku války, prohlásil Merz po jednání se Zelenským
včera
Politico: Nová Babišova vláda vyvolává v Evropě obavy. Ukrajině kvůli ní hrozí problémy
včera
Vylepšuje zbraně a útočí i na civilisty. Z Británie přichází naléhavá série varování před Putinem
včera
Muslim zastavil střelce v Sydney. Jeho statečnost ocenil celý svět, poklonu mu složil i Trump
včera
V Berlíně se sešli evropští lídři se Zelenským. Dorazil i Trumpův vyjednávací tým
včera
Schillerová vrátí EET. Macinka s Lipavským jednal o Češích vězněných v zahraničí
Aktualizováno včera
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
včera
Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička
včera
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
Aktualizováno včera
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
Aktivisté z organizace Greenpeace zahájili v pondělí ráno protest přímo na budově Ministerstva životního prostředí, která se nachází v pražských Vršovicích. Pro dosažení fasády využili žebříky a lana. Policie v reakci na událost potvrdila na sociální síti X, že jsou na místě a situaci řeší.
Zdroj: Libor Novák