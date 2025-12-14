Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen

Policie v neděli po šťastném konci pátrání po ztraceném dvanáctiletém chlapci odhalila, že případ prověřuje pro podezření z únosu. Podle policistů mu možná zachránili život lidé, kteří slyšeli volání o pomoc a vše nahlásili.
Policie informovala o nalezení chlapce po půl třetí odpoledne, kdy také uvedla, že je v pořádku. Zároveň poděkovala za pomoc a spolupráci při čtyřdenním pátrání a zmínila, že bude prověřovat veškeré okolnosti případu. Slíbila také poskytnutí dalších informací.
Policisté ještě v neděli sdělili, že hoch se nejspíš neztratil sám od sebe. "Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě," napsala policie na síti X. Zadržen byl jeden dospělý muž. Vyšetřovatelé zjišťují, co všechno se v chatě odehrálo.
Školák byl nalezen díky všímavým lidem. "Chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život," konstatovali strážci zákona. Pro tuto chvíli dodali, že s ohledem na věk a rodinu oběti budou poskytovat pouze nezbytné množství informací.
Policie na pátrání poprvé upozornila ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy, ve které sdělila, že dvanáctiletý chlapec odjel toho dne ráno z Halenkovic do školy ve Zlíně, kam už ale nedorazil. Do pátrání nasadila maximální možné síly a prostředky. Prověřovali se poznatky od lidí z celé republiky. Dnes se do akce zapojilo i větší množství dronů.
