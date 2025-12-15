Mluvčí Babišovy vlády bude bývalá televizní rosnička

Bezprostředně po ranním jmenování prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se ministři nového kabinetu Andreje Babiše odebrali do Strakovy akademie, kde se konalo první, spíše technické, zasedání vlády. Premiér Babiš následně zahájil proces uvádění členů kabinetu do jejich ministerských funkcí, který potrvá až do večerních hodin.
Mezi prvními ministry, kteří převzali své resorty, byla ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga, oba z hnutí ANO. Kromě personálních změn na ministerstvech došlo i k obsazení klíčových pozic na Úřadu vlády.
Novou mluvčí vlády Andreje Babiše se stala Karla Mráčková. Do Strakovy akademie přichází z tiskového oddělení Ministerstva zemědělství a dříve působila jako reportérka a moderátorka předpovědi počasí na televizi Nova.
Mráčková, která studovala sociální a masovou komunikaci, v minulosti hovořila i za Českou zemědělskou univerzitu. Na pozici mluvčí kabinetu nahrazuje Lucii Michut Ješátkovou, která komunikovala s médii za kabinet premiéra Petra Fialy.
Ředitelkou Úřadu vlády se stane Tünde Bartha, která dříve zastávala stejnou pozici a má zkušenosti jako bývalá ředitelka cestovní kanceláře Mary Travel Agency.
