Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních

Po hrůzném útoku střelnými zbraněmi na pláži Bondi, při kterém zemřelo patnáct lidí, slíbil australský premiér Anthony Albanese zpřísnění zákonů o kontrole zbraní. Útok se odehrál v Sydney v neděli večer, v den, kdy začal židovský svátek Chanuka. Podle Albaneseho šlo o útok, který byl záměrně zacílen na židovskou komunitu.
Úřady potvrdily totožnost dvou podezřelých střelců jako otce a syna, Sajida Akrama (50) a Naveeda Akrama (24). Starší z mužů, který byl zabit policií na místě činu, vlastnil lovecký průkaz kategorie A/B, který mu umožňoval držet až šest dlouhých střelných zbraní. Některé z těchto zbraní měly být při útoku údajně použity.
Útok na Bondi Beach je považován za nejhorší hromadnou střelbu v Austrálii od masakru v Port Arthur na Tasmánii v roce 1996. Tato událost tehdy vedla k zavedení nových a přísných zákonů o střelných zbraních. Premiér Albanese nyní oznámil, že bude s lídry států a teritorií na pondělním odpoledním zasedání národního kabinetu jednat o ještě přísnějších opatřeních.
Navrhované změny by měly zahrnovat omezení počtu zbraní, které může jednotlivec vlastnit, a revizi stávajících licencí. Albanese zdůraznil, že okolnosti lidí se mohou časem měnit a může dojít k radikalizaci, proto by licence neměly platit trvale. Vyzval také k větší jednotnosti pravidel napříč jednotlivými státy a teritorii.
Potvrzeno bylo také to, že vláda prodlouží financování bezpečnostních opatření pro židovské organizace, která byla zavedena po 7. říjnu 2023. Zároveň poskytne finanční podporu pro pohřby obětí a pomůže s vízy pro příbuzné, kteří chtějí přicestovat ze zahraničí.
Mladší z podezřelých střelců, Naveed Akram, je australský občan. Jeho otec přicestoval do Austrálie v roce 1998 na studentské vízum, které bylo později převedeno na vízum partnerské. Ministr vnitra Tony Burke sdělil, že Sajid Akram měl následně tři pobytová víza. Mladší muž byl již v roce 2019 prověřován bezpečnostní službou Asio kvůli "sdružování se s jinými osobami", ale nebylo tehdy zjištěno žádné naznačení probíhající hrozby nebo hrozby násilí.
Komisař policie Nového Jižního Walesu (NSW), Mal Lanyon, informoval, že Naveed Akram byl s kritickými zraněními převezen do nemocnice, kde je držen pod policejní stráží. Policie předpokládá, že mu budou sdělena trestní obvinění. Premiér Nového Jižního Walesu, Chris Minns, rovněž slíbil změny zbraňových zákonů ve svém státě a zvažuje svolání parlamentu.
Minns uvedl, že se zamýšlí nad zavedením zákona, který by ztížil získávání takzvaných "děsivých zbraní", jež podle něj nemají v komunitě praktické využití, pokud nejde o zemědělce. Lanyon potvrdil, že policisté při zásahu vystřelili "řadu ran", které usmrtily staršího muže a zranily jeho syna. Při přestřelce utrpěli střelná zranění i dva policisté, kteří jsou ve vážném, ale stabilním stavu.
Na místě útoku zemřelo čtrnáct lidí, další dva podlehli zraněním v nemocnici přes noc. Mezi oběťmi byla i desetiletá dívka a čtyřicetiletý muž, rozmezí věku obětí je od 10 do 87 let. Zraněno bylo celkem čtyřicet lidí, z nichž sedmadvacet bylo stále v péči osmi nemocnic, šest pacientů bylo v kritickém stavu.
Při prohledávání místa činu policie nalezla dvě "základní" a aktivní výbušná zařízení, která byla následně zneškodněna, a později také třetí nástražný systém. Rovněž byla zajištěna šestá střelná zbraň. Policisté potvrdili, že nepátrají po třetím střelci. Premiéři Albanese a Minns se zúčastnili brífinku s tajnými službami a policií.
V rámci operace Shelter bylo do čtvrtí s významnou židovskou populací vysláno 328 policistů. Albanese vyjádřil soustrast a zdůraznil, že všichni Australané stojí za židovskou komunitou a udělají cokoli, aby vymýtili antisemitismus. Minns vyzval veřejnost k darování krve a informoval o zřízení pietního místa.
Rabbí Eli Schlanger, který byl ve věku jednačtyřiceti let zastřelen, a Alex Kleytman, který přežil holocaust, patří mezi ty, jejichž jména byla zveřejněna. Izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že jednou z obětí byl izraelský občan. David Ossip, prezident Židovského sboru zástupců NSW, prohlásil, že útok ukázal, že antisemitismus si našel své místo i v Austrálii.
