Akt antisemitismu otřásl Austrálií. Pro násilí u nás není místo, řekl Albanese

Austrálií v neděli otřásl teroristický útok na populární pláži Bondi v Sydney. Cílem dvou střelců se stala židovská komunita, o život přišlo nejméně 12 lidí. Čin odsoudil australský premiér Anthony Albanese. Bilance tragické události ještě nemusí být konečná.
Albanese označil nedělní čin za cílený útok na Australany během dne, který měl být radostný. "Je to akt antisemitismu a terorismu, který zasáhl srdce našeho národa," prohlásil premiér s tím, že v Austrálii není místo pro násilí a nenávist.
Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns konstatoval, že útok byl veden proti židovské komunitě v Sydney. Potvrdil počet mrtvých, kterých je dvanáct. Zraněných osob je 29, včetně dítěte. Dva zranění policisté jsou ve vážném stavu a podstupují operaci. Vážně zraněný je i přeživší útočník.
Policie zatím neuvolnila jakékoliv informace o identitě pachatelů a zabývá se i tím, zda na místě nebyl i třetí střelec. Strážci zákona také našli improvizované výbušné zařízení v autě patřícím zneškodněnému útočníkovi.
Podle policejního komisaře Mala Lanyona se v okamžiku útoku nacházelo na místě přes tisíc lidí, z nichž mnozí oslavovali začátek Chanuky, osmidenního židovského Svátku světel. Lanyon také sdělil, že jeden z podezřelých byl známou osobou pro bezpečnostní složky.
Na sociálních sítích koluje zhruba dvouminutové video, na němž jsou zachyceni oba útočníci. Ze záběrů je přitom patrné, že jednoho z pachatelů se podařilo odzbrojit člověku, který nebyl policistou.
Pláž Bondi, kde k útoku došlo, patří k nejpopulárnějším plážím v Austrálii, každoročně ji navštíví statisíce lidí. Oblíbená je především o Vánocích, kdy je na jižní polokouli léto.
