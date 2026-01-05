Strach narůstá. Trump po Venezuele potvrdil zájem o Grónsko, Británie nepotvrdila, že by jeho anexi odsoudila

Britský náměstek ministra zahraničí Mike Tapp odmítl v rozhovoru pro Sky News potvrdit, zda by Spojené království odsoudilo případnou americkou vojenskou akci proti Grónsku. Reagoval tak na čerstvé hrozby Donalda Trumpa, který prohlásil, že Spojené státy Grónsko „absolutně potřebují“ pro svou obranu. Tapp se vyhnul přímé odpovědi s tím, že spojenci jsou pro Británii důležití a že v zákulisí probíhají diplomatická jednání s partnery z NATO a aliance Five Eyes.

Napětí mezi Washingtonem a Kodaní eskalovalo v neděli, kdy Trump v rozhovoru pro časopis The Atlantic potvrdil své ambice anektovat toto autonomní dánské území. Podle prezidenta je Grónsko obklopeno ruskými a čínskými loděmi, což představuje kritické riziko pro národní bezpečnost USA. Trumpovy výroky přišly jen den poté, co americké speciální síly v Caracasu zajaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, což v Evropě vyvolalo obavy z podobného postupu i v Arktidě.

Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen na tyto hrozby reagoval rázným prohlášením, že „už toho bylo dost“. Na svých sociálních sítích zdůraznil, že Grónsko není na prodej a že o jeho budoucnosti nebudou rozhodovat příspěvky na internetu, ale mezinárodní právo. Narážel tím i na příspěvek Katie Millerové, manželky Trumpova poradce, která sdílela mapu Grónska v barvách USA s popiskem „BRZY“.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila Trumpovy úvahy za naprosto absurdní a zdůraznila, že USA nemají na anexi Grónska žádné právo. Připomněla, že Dánsko jako spojenec v NATO již poskytuje Spojeným státům k ostrovu rozsáhlý přístup pro obranné účely. Kodaň v posledním roce navíc výrazně posílila své vlastní bezpečnostní investice v Arktidě, aby demonstrovala schopnost region ochránit.

Britský náměstek Tapp však v televizním studiu opakovaně odmítal spekulovat o hypotetických scénářích. Na otázku, zda by Londýn podpořil Dánsko jako člena NATO v případě agrese ze strany jiného člena aliance, odpověděl vyhýbavě. Uvedl pouze, že NATO vždy upřednostňovalo diskusi před rozdělováním a že situace ve Venezuele je od té grónské odlišná.

Mezitím Donald Trump ve své expanzivní rétorice pokračuje a do regionu vysílá další signály. Kromě Grónska se zaměřil i na Mexiko a Kolumbii, přičemž v případě druhé jmenované země prohlásil, že vojenská operace proti tamnímu režimu „zní dobře“. Tato prohlášení jen prohlubují nejistotu britských a evropských diplomatů ohledně dalšího směřování americké zahraniční politiky.

Zatímco se v Londýně čeká na oficiální vyjádření ministryně zahraničí Yvette Cooperové v parlamentu, opozice i spojenci v Evropě sledují britskou zdrženlivost s rozpaky. Ukazuje se, že Británie se snaží balancovat na hraně loajality k Washingtonu a respektu k evropským spojencům, zatímco Trumpova administrativa dává jasně najevo, že hodlá jednat rychle a bez ohledu na tradiční diplomatické zvyklosti.

