Moskevské vysílání, udeřil Kupka. Fiala z SPD zpochybňoval ruskou vinu za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že není prokázáno, že za výbuchy ve Vrběticích jsou zodpovědní Rusové. Fiala se stal terčem kritiky přímo ve vysílání a posléze i na sociálních sítích, kde se do něj opřel například expremiér Petr Fiala (ODS).
"Máte to potvrzeno?" řekl Fiala v diskuzním pořadu ohledně ruské odpovědnosti za výbuchy ve Vrběticích s tím, že nebyla dostatečně prokázána. Tehdejší vláda vedená Andrejem Babišem (ANO) přitom v reakci na závěry vyšetřování vyhostila desítky ruských diplomatů. V Otázkách to připomněl ministr Karel Havlíček (ANO). "Fakta byla jasná. My jsme na základě toho rozhodli," poznamenal.
Místopředseda SPD se v televizi navážel i do Ukrajiny, kterou označil za nejzkorumpovanější zemi světa, a do jejího prezidenta Volodymyra Zelenského. Zpochybnil dokonce jeho legitimitu. "Pan Zelenskyj už není ukrajinský prezident," prohlásil.
Přímo v pořadu se do Fialy pustil přítomný poslanec Martin Kupka (ODS), jenž je favoritem lednové volby předsedy občanských demokratů. "To je normálně moskevské vysílání, které předvádíte," konstatoval. Na sociální síti zkritizoval druhého nejvýraznějšího představitele Okamurova hnutí i končící šéf ODS Petr Fiala.
"Po kremelském projevu Tomia Okamury zpochybňuje šéf poslanců SPD závěry vyšetřovatelů ve Vrběticích, které prokázaly zapojení ruských tajných služeb do sabotáže a vraždy dvou českých občanů. V posledních dnech to tak vypadá, že proruská politika SPD určuje zahraniční orientaci Česka," napsal expremiér na síti X.
Babišovi vyčetl, že mlčí. "Přitom ještě před Vánocemi všude tvrdil, že zahraniční politiku bude řešit on sám. Buďto teď mlčí proto, že SPD potřebuje, aby nebyl vydán k soudu, a/nebo mu postoje SPD dokonce vyhovují. Ať je to jakkoli, je to špatná zpráva pro naše občany. My ale prozápadní orientaci naší země budeme tvrdě hájit," vzkázal Fiala.
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš zase reagoval na zpochybňování legitimity Zelenského. "Tohle všechno se děje proto, že máme slabého a trestně stíhaného premiéra Babiše, který je na podpoře těchto lidí závislý a vydíratelný kvůli svému nevydání k trestnímu stíhání. Když je premiér rukojmí extremistů, neřídí stát, ale i stát, my všichni, se stáváme jejich rukojmím," uvedl.
Policie sice předloni odložila případ výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, ale konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU. Motivem ruských tajných služeb bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace.
