Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.
Fiala byl tentokrát hostem pořadu Partie na stanici CNN Prima News. Ani tam neváhal zopakovat kontroverzní výroky, které se staly terčem kritiky. Podle nejbližšího spolupracovníka současného předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury se neprokázalo, že výbuchy způsobili Rusové.
"Česká republika – policie a soudy – nedokázala vyšetřit a odsoudit pachatele. Česká policie to odložila a odložila to proto, že neměla důkazy, jinak by je soud odsoudil. Ona to ale nemohla dát ani k soudu," prohlásil poslanec.
Fiala se již před týdnem v Otázkách Václava Moravce na ČT ptal, zda je prokázána ruská odpovědnost za tragickou událost. Tehdejší vláda vedená Andrejem Babišem (ANO) přitom v reakci na závěry vyšetřování vyhostila desítky ruských diplomatů. Připomněl to ministr Karel Havlíček (ANO). "Fakta byla jasná. My jsme na základě toho rozhodli," poznamenal.
Místopředseda SPD se minulý týden navážel i do Ukrajiny, kterou označil za nejzkorumpovanější zemi světa, a do jejího prezidenta Volodymyra Zelenského. Zpochybnil dokonce jeho legitimitu. "Pan Zelenskyj už není ukrajinský prezident," prohlásil.
Policie sice předloni odložila případ výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, ale konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU. Motivem ruských tajných služeb bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace.
