"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice

Spor kolem zapojení Ruska do výbuchů v muničním areálu Vrbětice znovu rozvířil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že ruská účast na tragické události z roku 2014 nebyla jednoznačně prokázána. Tento postoj zopakoval i v pondělí s tím, že nehodlá o svém přesvědčení lhát. Podle něj je úkolem tajných služeb, policie a soudů, aby o vině Ruska přesvědčily jeho i celou veřejnost.
Fiala se hájí tím, že téma sám neotevřel a že ho událost stará několik let vlastně ani nezajímá. Tvrdí, že k určení viníka nemá dostatek informací. Pozastavil se také nad tím, že kriminalisté z NCOZ případ odložili kvůli neochotě Ruska spolupracovat. Politik se domnívá, že české úřady měly postupovat razantněji, například vydáním mezinárodních zatykačů, a že současný stav v něm nevzbuzuje důvěru.
Policie přitom již dříve potvrdila, že za explozemi, které si vyžádaly dva lidské životy, stáli agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Cílem operace mělo být zamezení dodávek munice do míst, kde tehdy Rusko operovalo. Jasné stanovisko drží i tehdejší a nynější premiér Andrej Babiš. Ten zdůraznil, že o ruské stopě svědčí informace od Nejvyššího státního zastupitelství, policejního prezidenta i bezpečnostních složek.
Fialova slova narazila na odpor i uvnitř vládního tábora, konkrétně u některých ministrů hnutí ANO. Například ministr školství Robert Plaga ve vysílání České televize připomněl, že důkazy předložené vládě byly velmi přesvědčivé. Podle něj informace jednoznačně potvrzovaly zapojení agentů GRU a Fialova tvrzení označil za nepravdivá. Očekává proto, že se toto téma stane předmětem jednání koaliční rady.
Ostrá kritika zaznívá také z řad opozice, která kroky SPD vnímá jako ohrožení zahraniční orientace státu. Petr Fiala z ODS upozornil, že zpochybňování sabotáže a vraždy českých občanů nahrává zájmům Moskvy. Podle něj se zdá, že proruská rétorika začíná v politice SPD dominovat nad zájmy vlastní země.
Podobně se vyjádřil i Vít Rakušan, který jednání SPD označil za službu cizí mocnosti a zlehčování ruských zločinů. „To, co teď předvádí SPD, je nechutné. Zlehčování ruských zločinů, útoky na Ukrajinu, relativizace Vrbětic. To není vlastenectví, ale služba cizí moci,“ uvedl.
Představitelé KDU-ČSL a TOP 09 mluví v souvislosti s těmito výroky o kolaboraci a nebezpečném posunu od vlastenectví k proruské politice. Celý spor tak znovu poukazuje na hluboké příkopy v pohledu na národní bezpečnost a vliv Ruska v Česku.
Světovou politikou otřáslo dopadení venezuelského lídra Nicoláse Madura americkými speciálními silami. Podle mezinárodního editora BBC Jeremyho Bowena tento krok ukazuje Trumpovu víru v neomezenou moc vlastní vůle, kterou podpořil hrubou vojenskou silou. Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago sebevědomě prohlásil, že Spojené státy budou nyní Venezuelu „řídit“ až do doby, než dojde k bezpečnému a řádnému předání moci.
Zdroj: Libor Novák