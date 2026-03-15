Orbán a Magyar rozdělili Maďarsko. Za oba tábory vyrazily do ulic statisíce lidí

Maďarsko zažilo v neděli zásadní střet politických sil. Jen čtyři týdny před klíčovými parlamentními volbami svolali premiér Viktor Orbán a jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar do ulic Budapešti konkurenční shromáždění. Stovky tisíc lidí v hlavním městě demonstrovaly sílu obou táborů v souboji, který rozhodne o dalším směřování země.
Viktor Orbán, který vládne nepřetržitě od roku 2010 a usiluje o své páté vítězství v řadě, čelí dosud největší výzvě své kariéry. Péter Magyar, čtyřiačtyřicetiletý právník a bývalý vládní insider, dokázal během krátké doby sjednotit opozici a vážně ohrozit mocenský monopol Orbánovy strany Fidesz. Magyarova strana Tisza se v posledních průzkumech dokonce vyhoupla do čela.
Magyar promluvil k davu nejméně 100 000 příznivců na náměstí Hrdinů. Ve svém projevu obvinil vládu z rozdělování společnosti a používání propagandy k šíření nenávisti. Zdůraznil, že osud Maďarska leží v západních strukturách. „Naše vlast je součástí Západu, Evropského společenství a NATO. Nejen kvůli smlouvám, ale protože je to náš osud,“ prohlásil Magyar.
Naproti tomu Viktor Orbán vsadil na svou osvědčenou nacionalistickou rétoriku. Tisíce jeho příznivců prošly centrem města s transparenty jako „Nebudeme ukrajinskou kolonií!“. Pochod skončil před parlamentem, kde Orbán vykreslil temnou vizi budoucnosti plnou válek a masové migrace, před kterými může Maďarsko ochránit pouze on sám.
Orbánova kampaň se v posledních týdnech soustředí na agresivní výpady proti Ukrajině. Tvrdí, že Kyjev, Evropská unie a Magyarova strana Tisza tvoří spiknutí s cílem svrhnout jeho vládu a zatáhnout Maďarsko do války. Orbán prohlásil, že v sázce je život maďarské mládeže na frontových liniích a ekonomický krach země.
Premiér se ve svém projevu nebál ani ostrých přirovnání, když EU a Ukrajinu přirovnal k invazním silám. „I kdyby z Bruselu padaly stovky parašutistů, pochytáme je, oprášíme jim kalhoty a pošleme je zpět – některé do Bruselu a některé do Kyjeva,“ vzkázal za bouřlivého potlesku svých příznivců.
Péter Magyar se naopak zaměřuje na vnitřní problémy země. Kritizuje stagnující ekonomiku, upadající veřejné služby a neustálé korupční skandály spojené s vládní stranou. Svou kampaň vede intenzivně především na venkově, který byl dříve neotřesitelnou baštou Orbána, a slibuje obnovu demokratických institucí.
Průzkumy veřejného mínění momentálně favorizují stranu Tisza. Například únorový průzkum agentury Medián přisoudil Magyarově straně až dvacetiprocentní náskok mezi rozhodnutými voliči. Orbán se však nevzdává a využívá k boji veškeré státní prostředky, včetně kontroly nad veřejnoprávními médii a masivní billboardové kampaně.
Symbolem Orbánovy kampaně se staly billboardy s umělou inteligencí zmanipulovaným obrazem ukrajinského prezidenta Zelenského s nápisem: „Nenecháme Zelenského, aby se smál naposled!“ Právě tato útočná vizuální komunikace je jedním z bodů, které Magyarovi příznivci ostře kritizují jako vymývání mozků.
Navzdory Magyarovu náskoku v průzkumech zůstává výsledek voleb, které se konají 12. dubna, nejistý. Orbánův aparát disponuje obrovskými finančními zdroji a vlivem na venkovské voliče. Magyar však věří v obrat. „12. dubna dosáhneme vítězství, které bude vidět nejen z Měsíce, ale i z Kremlu,“ uzavřel svůj nedělní projev.
Maďarsko za měsíc čekají nejdůležitější volby za 16 let. Orbánova vláda skončí, naznačují průzkumy
Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Orbán a Magyar rozdělili Maďarsko. Za oba tábory vyrazily do ulic statisíce lidí
před 1 hodinou
Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán
před 3 hodinami
Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“
před 4 hodinami
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk
před 5 hodinami
Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů
před 7 hodinami
Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot
před 8 hodinami
Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu
před 9 hodinami
Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot
před 10 hodinami
Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá
před 11 hodinami
Izraelská armáda oznámila, že zahájila vlnu rozsáhlých úderů napříč západním Íránem
před 13 hodinami
Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války
před 14 hodinami
Íránský lídr Modžtaba Chameneí podle Trumpa možná vůbec nežije
před 15 hodinami
Počasí příští týden: Mírně se ochladí, v noci bude nadále mrznout
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Cenu Český lev za nejlepší film dostal Karavan. Řešil se Moravec, zaznělo varování před slovenským scénářem
včera
Země vyšlou k Hormuzskému průlivu válečné lodě, prohlásil Trump. Je zavřený jen pro USA a Izrael, reaguje Írán
včera
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
včera
„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?
včera
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
včera
USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg
včera
Trump rozpoutal další diplomatickou roztržku. Zmírněním sankcí na ruskou ropu pobouřil Evropu i Kanadu
Mezinárodní politickou scénou otřásla v pátek nečekaná roztržka mezi Washingtonem a jeho klíčovými spojenci v NATO. Kanadský premiér Mark Carney, německý kancléř Friedrich Merz a norský předseda vlády Jonas Gahr Støre podrobili ostré kritice rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa dočasně zmírnit sankce na ruskou ropu.
