USA opět zaútočily na Írán

Libor Novák

26. května 2026 8:31

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden
Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden Foto: unsplash.com

Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.

Íránská strana na tento americký útok bezprostředně nereagovala. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baqáí však již dříve poznamenal, že i když bylo v rozhovorech o ukončení války dosaženo určitého pokroku, dohoda rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Zůstává nejasné, jaký konkrétní dopad budou mít tyto nejnovější údery na případnou mírovou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech prohlásil, že uzavření dohody je stále možné, a poukázal na úterní rozhovory mezi hlavním íránským vyjednavačem, ministrem zahraničí a katarským premiérem. Rubio během oficiální návštěvy Indie novinářům sdělil, že se teprve uvidí, zda se podaří dosáhnout pokroku, jelikož se intenzivně diskutuje o konkrétních formulacích v úvodním dokumentu, což si vyžádá ještě několik dní. Zároveň dodal, že prezident Donald Trump vyjádřil touhu dohodu uzavřít, avšak buď uzavře dobrou dohodu, nebo žádnou.

Když byl Rubio později znovu dotázán na údery, zdůraznil, že námořní průlivy musí zůstat otevřené a že k tomu dojde tak jako tak. Situaci v oblasti označil za protiprávní, neudržitelnou pro svět a zcela nepřijatelnou. Podle informací deníku New York Times, které potvrdil kapitán Hawkins, americké údery směřovaly do blízkosti jižního přístavního města Bandar Abbás, kde se nachází íránská námořní základna ležící přímo u strategického Hormuzského průlivu. Íránská státní média již předtím hlásila, že tamní úřady vyšetřují výbuchy, které byly v oblasti slyšet.

K napětí dochází poté, co začátkem května střet mezi íránskými a americkými námořními torpédoborci v Hormuzském průlivu, ze kterého se obě strany obviňovaly navzájem, vedl Trumpa k prohlášení, že příměří je stále v platnosti. Během víkendu Trump naznačil, že jsou strany blízko dohodě, ale později uvedl, že instruoval vyjednavače, aby nikam nespěchali, ačkoli Rubio původně zmiňoval možnost dosažení shody už v pondělí. Baqáí na to reagoval potvrzením, že shoda panuje u velké části projednávaných otázek, ale tvrdit, že podpis je na spadnutí, podle něj nikdo nemůže.

Projednávané memorandum o porozumění údajně zahrnuje prodloužení příměří o šedesát dní, opětovné otevření Hormuzského průlivu a plán pro další vyjednávání o íránském jaderném programu. Americké tajné služby podle stanice CBS News věří, že íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí se skrývá na neznámém místě. Chameneí byl zraněn při izraelském úderu v první den války, který zabil jeho otce a předchůdce, což nyní komplikuje komunikaci s jeho vyslanci a zpomaluje tempo rozhovorů s USA.

Podle amerických médií tyto diskuse nepovedou okamžitě ke konečnému urovnání celého konfliktu. Sporné otázky se budou pravděpodobně vyjednávat až později, což se týká podrobností o zmírnění sankcí vůči Íránu, uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků a amerických požadavků, aby Írán omezil své jaderné ambice. Odhaduje se, že na začátku války měl Írán k dispozici přibližně 440 kilogramů uranu obohaceného na šedesátiprocentní čistotu, což je jen krátký proces od dalšího obohacení na devadesát procent potřebných pro zbraňové využití k teoretické výrobě jaderné bomby.

Donald Trump v pondělí večer prohlásil, že tento obohacený uran bude buď okamžitě předán Spojeným státům, nebo bude zničen přímo na místě, a to nejlépe ve vzájemné součinnosti a koordinaci s Íránskou islámskou republikou. Americké a íránské síly přitom dodržují příměří od osmého dubna. Írán si dosud udržoval kontrolu nad lodní dopravou v Perském zálivu prostřednictvím Hormuzského průlivu a Námořnictvo Spojených států se snažilo o blokádu íránských přístavů.

Celý konflikt na Blízkém východě odstartoval rozsáhlými údery Spojených států a Izraele na Írán dvacátého osmého února. Írán následně odpověděl útoky na Izrael a americké spojence v Perském zálivu a fakticky uzavřel Hormuzský průliv. Tento krok vedl k prudkému nárůstu cen ropy na globálních trzích.

včera

Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Související

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.
Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

Více souvisejících

Americká armáda (U.S. AIR FORCE) Írán

Aktuálně se děje

před 17 minutami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO

Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.

před 1 hodinou

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA opět zaútočily na Írán

Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.

před 2 hodinami

včera

Václav Moravec (vlevo)

Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize

Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky. 

včera

včera

Předseda vlády Andrej Babiš

Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací

Babišova vláda na pondělním zasedání projednala návrh změnového zákona, který v zájmu posílení bezpečnosti Česka zpřísňuje podmínky pro osoby s dočasnou ochranou a zpřísňuje sankce za nelegální překročení hranic. Schválila také systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních technologií a rozhodla o zařazení Strategického podnikatelského parku Cheb na seznam lokalit zvýhodněných průmyslových zón.

včera

Ilustrační fotografie.

Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.

včera

včera

Boris Šťastný a Oto Klempíř

Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé). 

včera

včera

včera

Portugalsko, ilustrační foto

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.

včera

Vláda

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina“ vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.

včera

Ropa

K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.

včera

New Orleans, USA

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

včera

Francie, Paříž, ilustrační foto

Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.

včera

Íránská delegace v Pákistánu

Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.

včera

včera

Marco Rubio

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání. 

včera

Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry

V Česku sice ještě ani nezačalo meteorologické léto, ale kvůli horkům od uplynulého víkendu opět platí výstraha před nebezpečím požárů. Hrozí především ve středních a severozápadních Čechách, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy