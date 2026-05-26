USA opět zaútočily na Írán

Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.
Íránská strana na tento americký útok bezprostředně nereagovala. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baqáí však již dříve poznamenal, že i když bylo v rozhovorech o ukončení války dosaženo určitého pokroku, dohoda rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Zůstává nejasné, jaký konkrétní dopad budou mít tyto nejnovější údery na případnou mírovou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech prohlásil, že uzavření dohody je stále možné, a poukázal na úterní rozhovory mezi hlavním íránským vyjednavačem, ministrem zahraničí a katarským premiérem. Rubio během oficiální návštěvy Indie novinářům sdělil, že se teprve uvidí, zda se podaří dosáhnout pokroku, jelikož se intenzivně diskutuje o konkrétních formulacích v úvodním dokumentu, což si vyžádá ještě několik dní. Zároveň dodal, že prezident Donald Trump vyjádřil touhu dohodu uzavřít, avšak buď uzavře dobrou dohodu, nebo žádnou.
Když byl Rubio později znovu dotázán na údery, zdůraznil, že námořní průlivy musí zůstat otevřené a že k tomu dojde tak jako tak. Situaci v oblasti označil za protiprávní, neudržitelnou pro svět a zcela nepřijatelnou. Podle informací deníku New York Times, které potvrdil kapitán Hawkins, americké údery směřovaly do blízkosti jižního přístavního města Bandar Abbás, kde se nachází íránská námořní základna ležící přímo u strategického Hormuzského průlivu. Íránská státní média již předtím hlásila, že tamní úřady vyšetřují výbuchy, které byly v oblasti slyšet.
K napětí dochází poté, co začátkem května střet mezi íránskými a americkými námořními torpédoborci v Hormuzském průlivu, ze kterého se obě strany obviňovaly navzájem, vedl Trumpa k prohlášení, že příměří je stále v platnosti. Během víkendu Trump naznačil, že jsou strany blízko dohodě, ale později uvedl, že instruoval vyjednavače, aby nikam nespěchali, ačkoli Rubio původně zmiňoval možnost dosažení shody už v pondělí. Baqáí na to reagoval potvrzením, že shoda panuje u velké části projednávaných otázek, ale tvrdit, že podpis je na spadnutí, podle něj nikdo nemůže.
Projednávané memorandum o porozumění údajně zahrnuje prodloužení příměří o šedesát dní, opětovné otevření Hormuzského průlivu a plán pro další vyjednávání o íránském jaderném programu. Americké tajné služby podle stanice CBS News věří, že íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí se skrývá na neznámém místě. Chameneí byl zraněn při izraelském úderu v první den války, který zabil jeho otce a předchůdce, což nyní komplikuje komunikaci s jeho vyslanci a zpomaluje tempo rozhovorů s USA.
Podle amerických médií tyto diskuse nepovedou okamžitě ke konečnému urovnání celého konfliktu. Sporné otázky se budou pravděpodobně vyjednávat až později, což se týká podrobností o zmírnění sankcí vůči Íránu, uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků a amerických požadavků, aby Írán omezil své jaderné ambice. Odhaduje se, že na začátku války měl Írán k dispozici přibližně 440 kilogramů uranu obohaceného na šedesátiprocentní čistotu, což je jen krátký proces od dalšího obohacení na devadesát procent potřebných pro zbraňové využití k teoretické výrobě jaderné bomby.
Donald Trump v pondělí večer prohlásil, že tento obohacený uran bude buď okamžitě předán Spojeným státům, nebo bude zničen přímo na místě, a to nejlépe ve vzájemné součinnosti a koordinaci s Íránskou islámskou republikou. Americké a íránské síly přitom dodržují příměří od osmého dubna. Írán si dosud udržoval kontrolu nad lodní dopravou v Perském zálivu prostřednictvím Hormuzského průlivu a Námořnictvo Spojených států se snažilo o blokádu íránských přístavů.
Celý konflikt na Blízkém východě odstartoval rozsáhlými údery Spojených států a Izraele na Írán dvacátého osmého února. Írán následně odpověděl útoky na Izrael a americké spojence v Perském zálivu a fakticky uzavřel Hormuzský průliv. Tento krok vedl k prudkému nárůstu cen ropy na globálních trzích.
