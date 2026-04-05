Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.
Záchranná mise, známá pod vojenskou zkratkou CSAR (Combat Search and Rescue), probíhala v extrémně náročném horském terénu, kde se americký letec musel skrývat více než 24 hodin. Podle informací webu BBC plukovník po katapultáži nezůstal na místě, ale v rámci výcviku se snažil zamaskovat svůj padák a přesunout se do vyšších poloh. Úředníci potvrdili, že pěšky zdolal hřeben ve výšce přibližně 2 000 metrů nad mořem, aby navázal spojení a vyhnul se zajetí.
Do operace byly nasazeny desítky příslušníků speciálních sil a rozsáhlá letecká podpora. Prezident Trump kvůli prioritě záchrany dokonce pozastavil některé další vojenské operace v Íránu. Klíčovou roli sehrála také CIA, která letce sledovala a prováděla dezinformační kampaň. Šířila totiž zprávy, že pilot již byl nalezen a evakuován, aby zmátla íránské jednotky, které po něm v horách intenzivně pátraly i za pomoci vypsaných odměn pro civilisty.
Samotný průběh záchrany se neobešel bez komplikací. Americká média informovala, že dvě transportní letadla určená k odvozu záchranných týmů nemohla odstartovat ze vzdálené základny uvnitř Íránu. Komanda je musela zničit, aby se nedostala do rukou nepřítele, a následně byla evakuována náhradními stroji. Navzdory těmto technickým ztrátám Trump prohlásil, že celá operace proběhla bez obětí na životech amerických vojáků.
Situace kolem sestřelení stroje F-15E ukazuje na rostoucí nebezpečí v regionu. Íránská státní média uvádějí, že letoun byl zasažen jejich novým systémem protivzdušné obrany. Stroj typu F-15E, který obsluhuje pilot a zbraňový důstojník, plnil v oblasti pravděpodobně obranné úkoly zaměřené na likvidaci íránských dronů a řízených střel, ačkoliv je schopen i přesných úderů na pozemní cíle.
Tato záchrana nebyla jedinou dramatickou událostí posledních dní. Již dříve byl zachráněn pilot letounu A-10 Warthog, který byl zasažen nad Perským zálivem. Navíc vrtulník, který přepravoval dříve nalezeného pilota ze stroje F-15, se stal terčem palby z ručních zbraní, která zranila několik členů posádky na palubě. Stroj však dokázal bezpečně přistát.
Zachráněný plukovník byl po úspěšné extrakci přepraven na vojenskou základnu v Kuvajtu, kde se nyní podrobuje intenzivní lékařské péči. Podle odborníků na přežití mu život zachránil především špičkový výcvik a schopnost operovat v noci, což americkým silám poskytlo taktickou výhodu nad íránskými pronásledovateli v zrádných horách provincií Kohgílúje a Bójer-Ahmad nebo Chúzistán.
Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Zdroj: Libor Novák