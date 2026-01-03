První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti

První vraždou už se zabývají i kriminalisté v Ústeckém kraji. Je nicméně poměrně pravděpodobné, že v případu násilného trestného činu v rodinném domě na Lounsku nebudou mít koho obvinit. Podezřelá osoba je totiž zřejmě po smrti.
Policie o případu informovala v pátek na sociální síti X, kde uvedla, že krajští kriminalisté vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku v Ústeckém kraji.
"V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Podle dosavadních zjištění se s největší pravděpodobností jedná o vraždu a sebevraždu," sdělili strážci zákona.
Na Šumpersku už policie objasnila vraždu, která se stala na Nový rok v obci Pusté Žibřidovice. Obviněná žena tam po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila smrtelná zranění. K činu se přiznala. V případě odsouzení jí hrozí trest odnětí svobody v délce až 18 let.
Vražda , Policie ČR , Ústecký kraj
V královéhradeckém nákupním centru Futurum došlo v podvečer k dramatickému incidentu. Krátce po 17. hodině tam útočník sečnou zbraní napadl návštěvníky, přičemž zranil celkem tři osoby. Policie ihned zahájila rozsáhlou bezpečnostní operaci, během níž bylo celé obchodní centrum evakuováno.
Zdroj: Libor Novák