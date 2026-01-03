První letošní vražda už se stala i na Lounsku. Podezřelá osoba je po smrti

Jan Hrabě

3. ledna 2026 19:07

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

První vraždou už se zabývají i kriminalisté v Ústeckém kraji. Je nicméně poměrně pravděpodobné, že v případu násilného trestného činu v rodinném domě na Lounsku nebudou mít koho obvinit. Podezřelá osoba je totiž zřejmě po smrti. 

Policie o případu informovala v pátek na sociální síti X, kde uvedla, že krajští kriminalisté vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku v Ústeckém kraji. 

"V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Podle dosavadních zjištění se s největší pravděpodobností jedná o vraždu a sebevraždu," sdělili strážci zákona. 

Na Šumpersku už policie objasnila vraždu, která se stala na Nový rok v obci Pusté Žibřidovice. Obviněná žena tam po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila smrtelná zranění. K činu se přiznala. V případě odsouzení jí hrozí trest odnětí svobody v délce až 18 let. 

Další zprávy